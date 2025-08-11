دبیر هیات عالی جذب اعضای هیات علمی منصوب شد
رئیس هیأت عالی جذب اعضای هیات علمی با صدور حکمی، حجتالاسلام والمسلمین سیدعلیاصغر ذبیحزاده را بهعنوان مشاور و دبیر هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور منصوب کرد.
به گزارش ایلنا از شورای عالی انقلاب فرهنگی، محمدعلی کینژاد در حکم انتصاب دبیر هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاهها نوشت: با اعتماد به فضل الهی و نظر به شایستگی، تعهد دینی و تجارب ارزشمند شما در هیات عالی جذب و با استناد به مصوبات ۶۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیات عالی جذب، به موجب این حکم جنابعالی را بهعنوان مشاور اینجانب و دبیر هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی منصوب مینمایم.
امید است با استعانت از خداوند متعال و بهرهگیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری، توانمندیهای همکاران و نخبگان علمی کشور در پیشبرد هر چه بهتر مأموریتهای هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور موفق و موید باشید.