دبیر هیات عالی جذب اعضای هیات علمی منصوب شد

دبیر هیات عالی جذب اعضای هیات علمی منصوب شد
رئیس هیأت عالی جذب اعضای هیات علمی با صدور حکمی، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی‌اصغر ذبیح‌زاده را به‌عنوان مشاور و دبیر هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور منصوب کرد.

به گزارش  ایلنا از شورای عالی انقلاب فرهنگی، محمدعلی کی‌نژاد در حکم انتصاب دبیر هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها نوشت: با اعتماد به فضل الهی و نظر به شایستگی، تعهد دینی و تجارب ارزشمند شما در هیات عالی جذب و با استناد به مصوبات ۶۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیات عالی جذب، به موجب این حکم جنابعالی را به‌عنوان مشاور اینجانب و دبیر هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی منصوب می‌نمایم.

امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره‌گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری، توانمندی‌های همکاران و نخبگان علمی کشور در پیشبرد هر چه بهتر مأموریت‌های هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور موفق و موید باشید.

