پیامک «مشکل قضایی برای خروج از کشور» جعلی است

به گزارش ایلنا، سردار گودرزی در گفت‌ وگویی افزود: این پیام‌ها به صورت انبوه برای افراد مختلف ارسال می‌شود و به دلیل همزمانی با سفرهای زیارتی، بسیاری از شهروندان تصور کرده که مشکلی در روند خروج آنها ایجاد شده و ناخواسته روی لینک کلیک می‌کنند.

وی ادامه داد: با ورود به این لینک‌ها، دسترسی مجرمان به اطلاعات شخصی و بانکی تلفن همراه فراهم می‌شود و امکان برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی وجود دارد.

رییس پلیس فتا پایتخت توصیه کرد که در سفرهای زیارتی و اوقات خاص، شهروندان پل‌های ارتباطی غیرضروری تلفن همراه خود مانند بلوتوث، وای‌فای و هات‌اسپات را غیرفعال کنند تا از سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.