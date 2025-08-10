انتقال ۳۰ مصدوم و بیمار توسط اورژانس تهران از مرز مهران به پایتخت
رییس سازمان اورژانس استان تهران از انتقال ۳۰ مصدوم و بیمار توسط اورژانس استان تهران از مرز مهران خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمد اسماعیل توکلی گفت: امروز یکشنبه ١٩ مردادماه ١۴٠۴ بهمنظور ایجاد ظرفیت مناسب در تختهای بیمارستانی ایلام و پس از هماهنگی ستاد هدایت عملیات و اورژانس هوایی ، ۳۰ نفر از زائران حادثهدیده یا بیمار با همکاری اورژانس استان تهران و هواپیمای ارتش جمهوری اسلامی ایران به پایتخت منتقل شدند.
وی افزود: مصدومان پس از ورود به فرودگاه تهران، توسط اتوبوس آمبولانسها و آمبولانسهای اورژانس استان تهران جهت ادامه درمان به مراکز درمانی انتقال یافتند.