وزیر بهداشت در گفتوگو با ایلنا:
پیشبینی ذخایر دارویی برای شرایط خاص/ کمبود دارو به نصف رسیده است
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه در شرایط جنگ نیاز به ذخایر دارویی خاصی وجود دارد، گفت: همه موارد حتی موارد خاص پیش بینی شده است تا اگر اتفاقی رخ دهد، نگرانیای بابت تأمین دارو و تجهیزات نداشته باشیم.
«محمدرضا ظفرقندی» وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که آیا وضعیت ذخایر استراتژیک داروی کشور در شرایط مطلوبی قرار دارد، گفت: نسبت به شهریور پارسال کمبودهای دارویی ضروریمان به میزان قابل توجهی کاهش یافته و تقریباً به نصف رسیده است.
او افزود: در خصوص احتمالاتی که ممکن است پیش آید، نوع این احتمالات تعیینکننده میزان ذخایر است. در شرایط جنگ، نیاز به ذخایر خاصی وجود دارد؛ مانند سرم، خون و تجهیزاتی که در این شرایط جنگی مورد استفاده قرار میگیرد.
ظفرقندی ادامه داد: همه این موارد پیشبینی شدهاند و حتی برای موارد خاصتر نیز پیش بینی شده است تا اگر اتفاقی رخ دهد، نگرانیای بابت تأمین تجهیزات نداشته باشیم.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به این سوال که تا چه مدت این ذخایر نیاز کشور را پوشش میدهد، گفت: حداقل دو الی سه ماه این ذخایر نیاز کشور را تامین میکند.