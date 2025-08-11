«محمدرضا ظفرقندی» وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که آیا وضعیت ذخایر استراتژیک داروی کشور در شرایط مطلوبی قرار دارد، گفت: نسبت به شهریور پارسال کمبودهای دارویی ضروری‌مان به میزان قابل توجهی کاهش یافته و تقریباً به نصف رسیده است.

او افزود: در خصوص احتمالاتی که ممکن است پیش آید، نوع این احتمالات تعیین‌کننده میزان ذخایر است. در شرایط جنگ، نیاز به ذخایر خاصی وجود دارد؛ مانند سرم، خون و تجهیزاتی که در این شرایط جنگی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ظفرقندی ادامه داد: همه این موارد پیش‌بینی شده‌اند و حتی برای موارد خاص‌تر نیز پیش بینی شده است تا اگر اتفاقی رخ دهد، نگرانی‌ای بابت تأمین تجهیزات نداشته باشیم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به این سوال که تا چه مدت این ذخایر نیاز کشور را پوشش می‌دهد، گفت: حداقل دو الی سه ماه این ذخایر نیاز کشور را تامین می‌کند.

