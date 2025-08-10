خبرگزاری کار ایران
رمزگشایی از یک کلاهبرداری در واتساپ

رمزگشایی از یک کلاهبرداری در واتساپ
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: با تلاش کارآگاهان پلیس فتا، 2 کلاهبردار که در قالب فروش رمز ارز در یک گروه واتساپی از 550 شهروند کلاهبرداری کرده بودند دستگیر و مبلغ 100 میلیارد ریال به حساب تعدادی از مالباختگان عودت داده شد.

به گزارش ایلنا از پلیس،‌ سردار "محمدرضا هاشمی فر"بیان داشت: در پی اعلام شکایت تعدادی از شهروندان در شهرستان نجف آباد مبنی بر کلاهبرداری از آن ها در یک گروه واتساپی ، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس فتای آن شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اقدامات هوشمندانه و رصد و پایش فضای مجازی گروهی را در برنامه واتساپ که در زمینه جذب سرمایه و پرداخت سود به اعضا در قالب ارز دیجیتال به صورت شبکه ای فعالیت داشت شناسایی کردند.

سردار هاشمی فر تصریح کرد: با بررسی کارشناسان پلیس فتا مشخص شد تشکیل دهندگان این گروه با اغفال و تطمیع کاربران جهت دریافت سود های بیشتر از طریق خرید رمز ارز، آن ها را ترغیب به سرمایه گذاری و پرداخت وجه و جذب زیرمجموعه در این گروه می کردند ولی پس از مدتی گروه مسدود و سرمایه کاربران توسط فرد کلاهبردار برداشت می شد.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: با تلاش شبانه روزی کارآگاهان پلیس فتا در نهایت 2 نفر از اعضای اصلی و سرشبکه های این گروه واتساپی شناسایی و ضمن هماهنگی با مرجع قضائی در عملیات هایی دستگیر شدند.

وی با اشاره به این که تا کنون 550 شاکی به پلیس فتا مراجعه و شکایت خود را ثبت کرده اند گفت: با اقدامات صورت گرفته حساب های متهمان مسدود و تاکنون مبلغ بیش از 100 میلیارد ریال وجوه کلاهبرداری شده به تعدادی از شکات عودت داده شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان در پایان خاطرنشان کرد: متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و تحقیقات در خصوص شناسایی مالباختگان و متهمان احتمالی دیگر این پرونده کماکان ادامه دارد.

