خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر بهداشت:

پزشکان افغانستانی با مدارک اقامت معتبر، امکان خدمت را دارند

پزشکان افغانستانی با مدارک اقامت معتبر، امکان خدمت را دارند
کد خبر : 1672111
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر بهداشت درباره‌ی به کارگیری متخصصان اتباع افغانستانی در نظام سلامت و ارائه خدمات درمانی به بیماران اتباع، توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یکشنبه ۱۹ مرداد ماه در نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار، در پاسخ به سوالی در خصوص به کارگیری متخصصان اتباع افغانستانی گفت: در مورد اتباعی که در ایران درس خوانده یا مدرک پزشکی دارند، اگر اسناد اقامت یا مدارک اقامت‌شان کامل و درست باشد، بر اساس ضوابطی که سازمان نظام پزشکی دارد، امکان خدمت در کشور را دارند و در مناطقی که مورد نیاز است از آن‌ها استفاده خواهد شد. 

وی با اشاره به ارائه خدمات درمان به بیماران اتباع اضافه کرد: بیماران افغانستانی که دارای شناسنامه، دارای اقامت و مدارک مستند هستند، در همه بیمارستان‌ها پذیرش می‌شوند و امکانات نیز به آن‌ها ارائه می‌شود. کسانی که مدارک مستندی ندارند، یعنی اقامت ندارند یا شرایطی را که بالاخره برای دریافت بیمه و ارائه اسناد بیمه لازم است، ندارند، طبیعتاً مشمول این امتیاز بیمه نمی‌شوند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور