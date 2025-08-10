پزشکان افغانستانی با مدارک اقامت معتبر، امکان خدمت را دارند

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یکشنبه ۱۹ مرداد ماه در نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار، در پاسخ به سوالی در خصوص به کارگیری متخصصان اتباع افغانستانی گفت: در مورد اتباعی که در ایران درس خوانده یا مدرک پزشکی دارند، اگر اسناد اقامت یا مدارک اقامت‌شان کامل و درست باشد، بر اساس ضوابطی که سازمان نظام پزشکی دارد، امکان خدمت در کشور را دارند و در مناطقی که مورد نیاز است از آن‌ها استفاده خواهد شد.

وی با اشاره به ارائه خدمات درمان به بیماران اتباع اضافه کرد: بیماران افغانستانی که دارای شناسنامه، دارای اقامت و مدارک مستند هستند، در همه بیمارستان‌ها پذیرش می‌شوند و امکانات نیز به آن‌ها ارائه می‌شود. کسانی که مدارک مستندی ندارند، یعنی اقامت ندارند یا شرایطی را که بالاخره برای دریافت بیمه و ارائه اسناد بیمه لازم است، ندارند، طبیعتاً مشمول این امتیاز بیمه نمی‌شوند.

