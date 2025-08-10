انتصاب اعضای کمیته اجرایی سومین جشنواره «رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، مرضیه وحید دستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت و رئیس سومین جشنواره «رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت»، در احکامی جداگانه آقایان سید حامدبرکاتی، نادر توکلی، پیمان نامدار، احسانعلی عالی، علی زارعان، سعیدرضا اعظمی، محمدحسین علیپور، پیمان شرقی، ابراهیم خمسه، سعید زارع، حسین مبارکی و علی زارعان و خانم‌ها مهتاب رضیئی و نیما داورزنی را به عنوان اعضای کمیته اجرایی «سومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت» منصوب کرد.

متن کامل این احکام به شرح ذیل است:

در راستای تحقق و اجرای ماده (۱۹) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 24/7/1400 مبنی بر فرهنگ‌سازی در حوزه جوانی جمعیت و ایجاد مشوق‌های مؤثر در جهت ازدواج و فرزندآوری و با عنایت به مراتب شایستگی‌های علمی، اجرایی و تجارب ارزنده‌ جنابعالی/ سرکارعالی به عنوان «عضو کمیته اجرایی سومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت» منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از خدای متعال و عنایت به سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و با حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و منشور اخلاقی دولت وفاق ملی و همچنین با بهره‌مندی از خرد صاحب‌نظران و تجارب ارزنده‌ خویش، سعی وافری در ارتقای این رویداد ملی مبذول فرمایید.

شایان ذکر است‌، سومین دوره جشنواره «رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت»، به میزبانی دکتر مرضیه وحید دستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴ با حضور دکتر مسعود پزشکیان ریاست محنرم ‌جمهوری برگزار خواهد شد. علاقه‌مندان می‌توانند تا پایان شهریورماه با مراجعه به پایگاه اینترنتی جایزه به نشانی jayeze.setadjamiat.ir در یکی از بخش‌های هفت‌گانه این رویداد ثبت‌نام کنند.

انتهای پیام/