به گزارش ایلنا، این اجلاس با هدف هماهنگی اقدامات لازم برای آغاز سال تحصیلی جدید، تبادل تجربه‌ها و بررسی مسائل اجرایی دانشگاه‌ها در حوزه آموزش برگزار شد.

در ابتدای نشست، واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم، ضمن ارائه گزارش جامعی از وضعیت فعلی آموزش عالی، بر لزوم انسجام و آمادگی دانشگاه‌ها برای شروع سال تحصیلی تأکید کرد.

وی با اشاره به تفاوت‌های زمانی در اعلام نتایج کنکور سراسری و کارشناسی ارشد، اعلام کرد که شروع رسمی سال تحصیلی برای ورودی‌های جدید متناسب با زمان اعلام نتایج از سوی وزارت علوم اطلاع‌رسانی خواهد شد. همچنین، در مورد دانشجویان ورودی‌های گذشته، مقرر شد اختیار تعیین تاریخ دقیق آغاز کلاس‌ها به دانشگاه‌ها واگذار شود تا بر اساس شرایط بومی و زیرساختی خود، تصمیم‌گیری کنند.

در ادامه جلسه، واحدی با اشاره به اهمیت بازگشت به فعالیت‌های آموزشی حضوری، تصریح کرد که کلاس‌های سال تحصیلی جدید به‌صورت حضوری برگزار خواهد شد و همچنین تمامی امتحانات معوق نیز به شکل حضوری انجام می‌گیرد.

وی با تأکید بر انعطاف‌پذیری تصمیم‌گیری در شرایط خاص، از نقش محوری شوراهای استانی آموزش عالی سخن گفت و خاطرنشان کرد که این شوراها باید در مواجهه با شرایط ضروری مانند آلودگی هوا، ناترازی انرژی یا رخدادهای اجتماعی مشابه، نقش هماهنگ‌کننده و تصمیم‌گیرنده را ایفا کنند.

واحدی تأکید کرد: دانشگاه‌ها در این شرایط باید هماهنگی لازم را با شوراهای استانی داشته باشند تا وحدت رویه در تصمیم‌گیری و اقدامات اجرایی حفظ شود.

در ادامه نقی‌زاده، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی، با ارائه گزارشی در خصوص اقدامات مورد نیاز برای ارتقای کیفیت آموزشی در سال پیش‌رو، به تشریح رویکردهای جدید وزارت علوم در حوزه برنامه‌ریزی آموزشی پرداخت.

وی اجرای منظم و هدفمند برنامه‌های درسی را یکی از اولویت‌های مهم وزارتخانه عنوان کرد و به‌ویژه بر لزوم پیاده‌سازی و اجرای درس مدیریت بحران مطابق با جدول دروس عمومی ابلاغ شده به دانشگاه‌ها تأکید کرد.

به گفته نقی‌زاده، این درس می‌تواند به افزایش تاب‌آوری فکری و مهارتی دانشجویان در مواجهه با شرایط پیش‌بینی‌نشده کمک کند.

در بخش دیگری از نشست، جمالی، معاون سازمان سنجش آموزش کشور نیز درخصوص زمان اعلام نتایج کنکور سراسری، کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی و نحوه معرفی استعدادهای درخشان و رتبه‌های برتر، اطلاعات لازم را ارائه کرد و به هماهنگی‌های صورت‌گرفته برای تسریع در فرآیند معرفی و ثبت‌نام این دسته از دانشجویان اشاره کرد.

در پایان اجلاس، معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها به بیان نظرات، دغدغه‌ها و پرسش‌های خود در زمینه اجرای بخشنامه‌ها، هماهنگی با سازمان سنجش، الزامات آموزش حضوری و مسائل برنامه‌ریزی درسی پرداختند.

موارد مطرح‌شده توسط مدیران کل حوزه معاونت آموزشی وزارت علوم و معاون سازمان سنجش آموزش کشور پاسخ داده شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم در جمع‌بندی پایانی، واحدی با اشاره به دیدگاه‌های مطرح شده در جلسه، بر نقش محوری دانشگاه‌ها در ارتقای کیفیت نظام آموزشی کشور و دستیابی به اهداف علمی و فناورانه تأکید کرد و خواستار تلاش هماهنگ تمامی معاونت‌های آموزشی برای تحقق چشم‌اندازهای ملی در آموزش عالی شد.

