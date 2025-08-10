خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
توقیف نفتکش حامل ۲ میلیون لیتر سوخت قاچاق در آب های جاسک

توقیف نفتکش حامل ۲ میلیون لیتر سوخت قاچاق در آب های جاسک
فرمانده مرزبانی انتظامی از توقیف نفتکش حامل بیش از 2 میلیون لیتر سوخت قاچاق با همکاری نیروی دریایی ارتش در آب‌های انحصاری جمهوری اسلامی ایران در بندر جاسک خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار «احمدعلی گودرزی»  فرمانده مرزبانی انتظامی در تشریح این خبر، گفت: مرزبانان استان هرمزگان مستقر در بندر جاسک با اشراف و تسلط اطلاعاتی بر آب های انحصاری جمهوری اسلامی ایران و همچنین با بهره‌گیری از امکانات و تجهیزات الکترونیکی و پایش هوایی، مطلع شدند باندهای کلان قاچاق سوخت قصد دارند مقادیر قابل توجهی سوخت قاچاق را در 23 مایلی رو به روی کوه مبارک با یک فروند کشتی نفتکش به نام فونیکس با پرچم کشور ثالث از مرزهای آبی کشور خارج کنند که موضوع در دستور کار عملیاتی قرار گرفت.

وی افزود: مرزبانان طی یک تعامل اطلاعاتی و عملیاتی با نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، موفق شدند طی عملیاتی، کشتی نفتکش مذکور را متوقف و در بازرسی از آن مقدار 2 میلیون و 30 هزار و 755 لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل کشف شد.

فرمانده مرزبانی فراجا اظهار کرد: در این خصوص 17 نفر متهم و سودجو خارجی دستگیر و پس از انتقال به بندر جاسک تحویل مراجع ذی‌صلاح شدند.

به گزارش پلیس، سردار گودرزی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ریالی این محموله سنگین سوخت قاچاق را 759 میلیارد ریال برآورد کردند، تأکید کرد: مرزبانان با هم افزایی با سایر نیروهای مسلح در مرزهای آبی و خشکی کشور، با رویکرد نظامی و دفاعی ضربات سنگینی بر پیکره باندهای قاچاق وارد کردند و باندهای سودجو و فرصت طلب را در این زمینه ناکام گذاشتند.

