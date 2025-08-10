پیشنهاد شناورسازی ساعات کاری در مهرماه

به گزارش ایلنا، اولین جلسه ستاد استقبال از مهر ۱۴۰۴ صبح امروز -یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۴- با حضور پوریا علیمردانی مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، شادی مالکی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی، نعمت اله فرزان پور مدیرعامل شرکت مترو، سیدمحمدمهدی میرزایی قمی مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران و جمعی از مدیران حمل و نقلی برگزار شد.

در ابتدا مهدی گلشنی مدیرکل حمل و نقل عمومی و امور مناطق معاونت حمل و نقل شهرداری تهران اظهار کرد: هرساله در این نشست موضوع‌ ترافیک مهرماه در قالب کمیته تخصصی دنبال می شود. باید تجربیات سنوات گذشته ما را به سمت جلو سوق بدهد تا کمترین مشکل در حوزه حمل و نقل را در مهرماه شاهد باشیم.

وی خاطرنشان کرد: مصوبه استقبال از مهر تکلیفی است که برعهده شهرداری تهران است. ایمن سازی ترافیک، آموزش و اطلاع رسانی، سامان دهی سرویس مدارس، ارتقا کیفیت خدمات حمل و نقلی و… در دو قالب ستادهای مرکزی حمل و نقل و ستادهای تشکیل شده در مناطق دنبال می شود.

گلشنی خاطرنشان کرد: پیک ترافیک مهرماه به دنبال افزایش سفرهای صبحگاهی اتفاق می افتد که در صورتی که کنترل شود تاثیر به سزایی در تردد در پایتخت دارد. سفرهای شغلی صبحگاهی حوزه کارمندان حدود۴۶ درصد، کسبه ۱۸ درصد و بقیه هم به صورت جزیی تری شامل این سفرها می‌شوند.

وی با بیان اینکه از مجموع ۸۸ درصدی ترافیک در ساعات اوج، ۶۲ درصد شغلی و ۲۶ درصد تحصیلی است، گفت: موضوع شناورسازی ساعات کاری موثر بوده و به نظر می رسد می تواند در کاهش ترافیک اثرگذار باشد. باید نظارت بر اجرای مصوبات نیز طبق فرایندهای پیش بینی شده باشد. پارسال قرار شد حمل و نقل عمومی برای دانش اموزان و دانشجویان در مهرماه رایگان باشد که طبق مصوبه شورا نیمه اول مهر رایگان شد.

گلشنی ادامه داد: شناورسازی ساعات تردد ناوگان توزیع بار کالا نیز موثر است و طبق سالیان اخیر این مصوبه به خوبی اجرا شده و نتیجه آن قابل مشاهده بود. برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی در نیمه اول مهرماه نیز از جمله مواردی است که در ترافیک اثرگذار است. ۳ سال است که پیشنهاد لغو انجام هرگونه نمایشگاه در مهرماه را داده ایم اما همیشه مورد بی توجهی قرار گرفته و امسال هم دست کم چندین نمایشگاه در مهرماه برگزار خواهد شد.

مدیرکل حمل و نقل عمومی و امور مناطق معاونت حمل و نقل شهرداری تهران با بیان اینکه پیک سفرها در صبحگاه باید در ساعات مختلف صبح پخش بشود، گفت: بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار سفر به صورت میانگین در پیک صبحگاهی مهرماه انجام می شود. وقتی که بحث شناورسازی اتفاق می افتد ۶/۸ دهم درصد شاهد کاهش ترافیک در صبحگاه مهرماه هستیم که عدد قابل توجهی است.

وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد می شود که شناورسازی ساعات کاری دولت از اردیبهشت ماه تا ۱۵ مهرماه تداوم داشته باشد تا عادت مردم تغییر نکند. ما مصوباتی را ارائه می دهیم ولی ایجاد یک سیستم نظارتی برای اجرای این مصوبات اهمیت بیشتری دارد.

در ادامه علیمردانی با بیان اینکه همکاری تاکسی های اینترنتی به نظرم امسال باید مورد توجه قرار بگیرد، گفت: به واسطه کمبود راننده در ایام جنگ ۱۲ روزه تاکسی های اینترنتی به سمت توسعه سرویس «بهمراه» سوق یافتند. سرویس های مدارس نیز از همان روز اول باید مورد بررسی قرار بگیرد و سرعت این امر به کاهش ترافیک کمک خواهد کرد.

وی ادامه داد: همچنین مصوبه سال قبل شناورسازی دولت اگر از مهر انجام بشود به واسطه شناخت مردم از این طرح اثرگذارتر خواهد بود.

سعید بشیری، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران با اشاره به مهم‌ترین بحث های این حوزه گفت: باتوجه به حساسیت مسائلی که مطرح است شناورسازی ساعات ادارات اهمیت دارد اما خواهش ما از مجموعه شهرداری این است که باید با بررسی همه جوانب و تمام سناریوهای مختلف و موثر در ترافیک پایتخت به یک رویکرد مشخص و قطعی برسیم.

وی عنوان کرد: به نظرم باید به یک‌ جمع بندی برسیم که مبنی بر اینکه ۸۱ درصد بخش خصوصی در ترافیک اثرگذار است باید بررسی به نحوی باشد که بتوانیم این حجم را کنترل کنیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران با بیان اینکه باید از همین حالا به دلیل محدودیت زمان، موضوع جمع بندی شود که بدانیم شناورسازی ساعات کاری هر صنف به چه صورت است، گفت: باید همه دستگاه ها با هم هم‌افزایی داشته باشند. همینطور برگزاری نمایشگاه ها باید طبق مصوباتی باشد که در دوره گذشته اعلام شد و برگزاری نمایشگاه ها موکول به نیمه دوم مهرماه شود. اگر در روزهای ابتدایی مهر نمایشگاهی قرار است برگزار بشود باید از همین الان جلوی آن گرفته بشود.

معاون فرماندار تهران تاکید کرد: سرویس مدارس نیز که از سوی تاکسیرانی دنبال می‌شود از موارد مهمی است که دادستانی و دادگستری نیز امسال به صورت جدی به این مساله وارد شده اند و پرونده ویژه ای درباره متخلفین این حوزه باز کرده اند.

فاطمه کریمی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه پاکیزگی و آراستگی تابلوهای اطلاع رسانی و ایستگاه های سنجش آلودگی هوا در دستور کار قرار دارد، گفت: رفع عیوب کلیه دستگاه های اندازه گیری آلودگی هوا نیز با جدیت دنبال می شود.

به گزارش شهر، شادی مالکی مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران هم درباره برنامه های رویداد استقبال از مهرماه تصریح کرد: در روزهای ابتدای شروع سال تحصیلی جدید انتظار مردم فعالیت تاکسی ها در خطوط است. پیگیری هایی صورت گرفته و بر اساس بازدیدهای میدانی ۲۰ ‌درصد افزایش تاکسی در خطوط به دنبال طرح تاکسی های برخط داشتیم.

وی با اشاره به اینکه در کمتر از ۲ هفته آینده تاکسی های برقی وارد چرخه خدمتی می شوند، گفت: این به افزایش تاکسی ها در خطوط به ویژه در محدوده های طرح ترافیک منجر خواهد شد. سرویس مدارس استثنایی نیز از طریق سامانه سپند دنبال می شود و ساماندهی این افراد از حالا آغاز شده است.

مالکی گفت: درخصوص سرویس مدارس عادی تا امروز ۸ هزار دانش آموز در سامانه سپند ثبت نام کردند و ۷۰ شرکت برای فعالیت در این حوزه تایید صلاحیت شده اند.

حسن قوی‌زری، مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران نیز در ادامه این نشست به بیان برنامه های این شرکت در آستانه مهرماه پرداخت و گفت: اقدامات شرکت درخصوص استقبال از مهرماه شامل توسعه زیرساخت‌ها (نگهداشت و بهسازی تجهیزات) و اقدامات پایشی در مراکز کنترل ترافیک است.

وی با اشاره به اینکه حوزه سوم فعالیت ما مدیریت جریان ترافیک است، گفت: دستورالعمل شرکت حرکت به این سمت است و با توجه به دستگاه هایی که عضو این ستاد هستند و نماینده دائم در مرکز دارند هماهنگی های لازم صورت می‌گیرد.

سیدمحمدمهدی میرزایی قمی، مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: مدیریت ترافیک و ایمنی دانش اموزان از موارد مهمی است که باید در ستاد بررسی بشود. بخشی که می تواند ایمنی و جان دانش اموزان را تضمین کند معاینه فنی سرویس های مدارس است.

وی با اشاره به برنامه عملیاتی ایمنی حمل و نقل دانش اموزان که مصوبه شوراست، گفت: در همین راستا در ستاد معاینه فنی یک چک لیست فراهم کردیم که کنترل های مضاعفی درخصوص ایمنی سرویس های مدارس انجام دهیم. البته اگر خودروهایی از سرویس مدارس به مراکز خارج از شهر تهران مراجعه کنند این چک لیست قابلیت اجرا ندارد. بنابراین باید تدبیری اندیشیده شود تا کلیه سرویس های مدارس در تهران به مراکز معاینه فنی داخل شهر مراجعه کنند.

میرزایی قمی با اشاره به نوسازی تجهیزات گفت: ظرفیت پذیرش روزانه خودروها در مراکز ما به ۷ هزار خودرو رسیده است و مشکلی از این بابت نداریم. مراکزی خاص و خطوطی ویژه بابت سرویس مدارس در نظر گرفته شده و رانندگان سرویس ها بدون نوبت دهی به این خطوط مراجعه می‌کنند.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران ادامه داد: تفاهم نامه ای بین ستاد معاینه فنی و سازمان تاکسیرانی درخصوص معاینه رایگان تاکسی ها منعقد شده است. بالغ بر ۶۰ درصد سرویس های مدارس غیرتاکسی هستند و آمادگی داریم تفاهم نامه ای در این باره انعقاد کنیم که معاینه فنی آنها نیز رایگان باشد. خودروهای سرویس مدارس که سنی بالای ۱۰ سال دارند باید هر ۳ ماه یکبار به معاینه فنی مراجعه کنند.