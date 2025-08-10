راه اندازی دستیار هوشمند سلامت یار اربعین

این دستیار هوشمند، همراهی مطمئن برای زائران است و خدماتی همچون مشاوره پزشکی هوشمند، موقعیت‌یابی نزدیک‌ترین موکب‌های درمانی، اطلاع‌رسانی فاصله نقاط مرزی و شهرهای عراق، ارتباط مستقیم با پزشکان و امدادگران در شرایط اضطراری، گزارش مردمی حوادث را به صورت رایگان ارائه می‌دهد.

زائران اربعین با استفاده از دستیار هوشمند سلامت‌یار اربعین در پیام‌رسان بله و با مراجعه ۲۴ ساعته به این دستیار هوشمند، می‌توانند سوالات پزشکی و نکات بهداشتی و سلامت خود را بپرسند و پاسخ موردنظر را دریافت کنند.