راه اندازی دستیار هوشمند سلامت یار اربعین

جمعیت هلال‌احمر با همکاری کمیته هوش مصنوعی کنگره سلامت، دستیار هوشمند سلامت‌یار اربعین را برای ارائه خدمات پزشکی و امدادی ۲۴ ساعته به زائران راه‌اندازی کرد.

به گزارش  ایلنا، همزمان با فرا رسیدن پیاده‌روی اربعین حسینی، جمعیت هلال‌احمر با همکاری کمیته هوش مصنوعی کنگره سلامت در اربعین و تیم فنی اپلیکیشن بله، در راستای ارائه خدمات مطلوب به زائران، دستیار هوشمند سلامت‌یار اربعین را راه‌اندازی کرده است.

این دستیار هوشمند، همراهی مطمئن برای زائران است و خدماتی همچون مشاوره پزشکی هوشمند، موقعیت‌یابی نزدیک‌ترین موکب‌های درمانی، اطلاع‌رسانی فاصله نقاط مرزی و شهرهای عراق، ارتباط مستقیم با پزشکان و امدادگران در شرایط اضطراری، گزارش مردمی حوادث را به صورت رایگان ارائه می‌دهد.

زائران اربعین با استفاده از دستیار هوشمند سلامت‌یار اربعین در پیام‌رسان بله و با مراجعه ۲۴ ساعته به این دستیار هوشمند، می‌توانند سوالات پزشکی و نکات بهداشتی و سلامت خود را بپرسند و پاسخ موردنظر را دریافت کنند.

