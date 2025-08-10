وی ادامه داد: ورودی آهنگ به صورت کامل تکمیل شده و سکوی ایستگاه تختی نیز تمام‌ شده و بخش های معماری در دست انجام است. بنابراین افتتاح ایستگاه تختی در اواخر مهرماه انجام می‌شود.

فرزان پور ادامه داد: ایستگاه تختی آخرین ایستگاه خط ۷ در جنوب شرقی تهران است. خط ۷ حدود ۲۷ کیلومتر با حدود ۲۵ ایستگاه است. تمام تجهیزات ایستگاه تختی که ۷۰ درصد پیشرفت داشته کامل داخلی سازی شده است؛ البته ناوگان هم در حال داخلی سازی است و امسال اولین قطار ساخت داخل وارد می شود. با راه اندازی قطارهای ملی ۱۰۰ درصد خطوط داخلی سازی می شود.

سعید بشیری معاون عمرانی فرمانداری تهران نیز با حضور در جمع خبرنگاران درخصوص ورود دادستانی به بحث نظارت سرویس های مدارس گفت: باتوجه به جلسات منظمی که در شورای ترافیک فرمانداری برگزار شد، دادستانی تهران و دادگستری امسال در این موضوع همراه تر شدند به طوری که افرادی با مسئولیت خاص در دادستانی در این حوزه همکاری دارند تا هرگونه تخلف در حوزه سرویس مدارس را رصد، پایش و در صورت بروز تخلف جلوگیری و برخورد کنند.

وی با بیان اینکه تمام هدف فرمانداری این است که سرویس مدارس ایمن و سلامت برای دانش اموزان داشته باشیم، گفت: موضوع حمل و نقل دانش اموزان بر اساس آیین نامه دولت انجام‌ می‌شود و براساس آن افرادی که صلاحیت این کار را دارند به کار گیری می شوند. ‌امسال جلسات زودتر شروع شده و بر اساس پیگیری‌ها هماهنگی در مجموعه تاکسیرانی و آموزش پرورش انجام شده و افرادی که در این حوزه به کار گرفته می‌شوند، سلامت و ایمنی دانش اموزان را تضمین کنند.

بشیری عنوان کرد: همچنین جذب رانندگان و به کارگیری افراد طی سامانه ای که توسط وزارت کشور ایجاد شده «یعنی سپند» انجام می گیرد. پیگیر خواهیم شد با هرگونه موضوعی که خارج از روال قانونی است برخورد بشود تا شرایطی ایمن برای دانش اموزان فراهم بشود.