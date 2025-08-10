خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تاکید فرماندار تهران بر برخورد قاطع با تخلفات ساختمانی در حریم

تاکید فرماندار تهران بر برخورد قاطع با تخلفات ساختمانی در حریم
کد خبر : 1671980
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندار تهران اعلام کرد اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری، مقابله با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و استفاده بهینه از اراضی حریم در اولویت کاری قرار دارد.

 به گزارش ایلنا،   حسین خوش‌اقبال از اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های منسجم در این حوزه خبر داد و گفت: فرمانداری تهران با هماهنگی استانداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، برنامه‌هایی را در این راستا طراحی و اجرا کرده که در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ با جدیت بیشتری ادامه خواهد یافت.
وی با بیان اینکه بازنگری در مصوبات حریم یکی از اقدامات مهم در دستور کار است، افزود: این بازنگری با مشارکت وزارت راه و شهرسازی و در پاسخ به نیاز‌های کنونی مناطق در معرض توسعه‌های غیرمجاز انجام می‌شود تا مصوبات حریم متناسب با شرایط روز، اصلاح و به‌روز شود.
فرماندار تهران در ادامه گفت: اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری، مقابله با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و استفاده بهینه از اراضی حریم در اولویت کاری قرار دارد. محدودسازی توسعه‌های غیرکارشناسی و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت‌های قانونی از جمله دیگر اقدامات ما در این حوزه است.
وی به نقش هماهنگی بین دستگاه‌ها در موفقیت این طرح‌ها اشاره کرد و گفت: کمیته‌های تخصصی با حضور نمایندگان فرمانداری، استانداری، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و نهاد‌های اجرایی تشکیل شده که مسئولیت بررسی دقیق موضوعات، ارائه پیشنهادات کارشناسی و نظارت مستمر بر اجرای مصوبات را برعهده دارند.
خوش‌اقبال همچنین از برخورد قاطع با تخلفات ساختمانی در حریم خبر داد و گفت: گشت‌های مشترک و بازدید‌های میدانی به صورت مستمر انجام می‌شود و هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور