حسینی:
۱۰۷ هزار زن مطلقه تحت پوشش بهزیستی است
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: کمکهزینه آمادهسازی شغلی برای زنان سرپرست خانوار بلاعوض و تا ۱۰ میلیون تومان پرداخت میشود و سرمایه کار نیز از ۱۵ به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
به گزارش ایلنا از سازمان بهزیستی کشور، سید جواد حسینی با اشاره به گزارشی از روند اقدامات این سازمان افزود: همواره تلاش میکنیم فردی که نیاز به خدمات بهزیستی دارد پشت نوبت نماند، در ایام جنگ ۱۲ روزه و در اوج تنگنای مالی، ۸۲ هزار نفر به یک میلیون و ۶۰۰ هزار مستمریبگیر ما اضافه شدند و تعداد پشتنوبتیها به صفر رسید.
وی افزود: ۷۳ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گرفتند و در سال ۱۴۰۳ تمام زنان سرپرست خانوار مناطق روستایی و عشایری بیمه شدند همچنین در هفته بهزیستی -۲۵ تا ۳۱ تیرماه- ۱۱ هزار نفر دیگر از شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.
رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه ۱۰۷ هزار زن مطلقه تحت پوشش مستمری و خدمات تخصصی هستند، گفت: کمکهزینه نگهداری فرزندان یتیم به ۴۰ هزار زن سرپرست خانوار پرداخت میشود.
وی درباره اقدامات پیشگیری از طلاق افزود: سامانه «تصمیم» که پیشتر برای مداخله در طلاق توافقی فعال بود باعث شد ۳۰ درصد موارد ارجاعی به طلاق منجر نشود، هرچند این سامانه مدتی به «مسیر» تغییر یافت و نقش بهزیستی حذف شد اما اکنون دادستانی تصمیم به بازگرداندن نقش بهزیستی گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین سه هزار مرکز مشاوره با مجوز بهزیستی فعالیت دارند و سال گذشته یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر خدمات مشاوره دریافت کردند، سامانه ۱۴۸۰ نیز سال گذشته به ۱.۷ میلیون نفر مشاوره رایگان داد و در جنگ ۱۲ روزه به صورت شبانهروزی فعال بود.
حسینی گفت: طرح بهبود روابط زوجین در پنج سال نخست زندگی، آموزش پیش از ازدواج، آموزش مهارتهای زندگی و تقسیمبندی خانوادهها برای ارتقای سطح سلامت روانی از دیگر برنامههای سازمان است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: اورژانس اجتماعی با شماره ۱۲۳ نیز مأموریتهایی همچون رسیدگی به کودکآزاری، همسرآزاری و خشونت خانوادگی را بر عهده دارد و ۱۷ هزار خدمت در جنگ ۱۲ روزه ارائه کرده است.
وی افزود: سال گذشته ۱۱ مرکز به اورژانس اجتماعی اضافه شد و امسال ۳۰ مرکز دیگر افزوده میشود تا تعداد مراکز به بیش از ۴۰۰ برسد، در برنامه هفتم توسعه نیز تنها بخشی که مجوز گسترش ساختار اداری دارد، اورژانس اجتماعی است و هدف ما پوشش سراسری آن است.
رئیس سازمان بهزیستی درباره خدمات این سازمان در جنگ ۱۲ روزه گفت: دو مأموریت اصلی داشتیم؛ نخست برای جامعه هدف مانند تخلیه شیرخوارگاه آمنه نیم ساعت قبل از اصابت صدا و سیما و انتقال ۶۵ شیرخوار به مکان امن و همچنین جابهجایی ۶ هزار سالمند، معلول و کودک به مناطق امن و ماموریت دیگر ارائه خدمات عمومی به مردم از طریق سامانههای صدای مشاور با شماره ۱۴۸۰ و اورژانس اجتماعی با شماره ۱۲۳ بود.
رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه کاهش تعداد کودکان کار یکی از مأموریتهای مهم سازمان است، گفت: کودکان کار دو دستهاند؛ برخی در خیابان و معابر فعالیت میکنند و برخی در کارگاهها یا کورههای آجرپزی مشغول هستند، کار کودکان به هر شکل، غیرقانونی است و باید هم به کودکان خیابانی و هم به کودکان کار در کارگاهها توجه کنیم.
وی افزود: از سال ۱۳۸۴ و طبق مصوبه دولت، بهزیستی همراه با ۱۱ دستگاه دیگر موظف به ساماندهی کودکان کار شد که نتیجه آن ایجاد ۳۶ مرکز شامل ۱۸ مرکز دولتی و ۱۸ مرکز غیردولتی بود، بررسیها نشان داد ۹۰ تا ۹۵ درصد این کودکان خانواده دارند به همین دلیل رویکرد سازمان به سمت ایجاد مراکز روزانه تغییر یافت، مراکزی که کودکان چند ساعت در روز در آن حضور مییابند و خدمات توانمندسازی، آموزشی، بهداشتی و شغلی دریافت میکنند در حالی که ارتباط با خانواده حفظ میشود.
حسینی خاطرنشان کرد: اکنون ۵۱ مرکز از این نوع فعال است و براساس کیفیت خدمات به سه گروه تقسیم میشوند که یارانه سالانه آنها بین ۷۸۰ تا ۹۹۰ میلیون تومان است.
حسینی ادامه داد: برخی مراکز به شکل سرپایی فعالیت میکنند، برخی کوتاهمدت و حداکثر ۲۱ روز، برخی میانمدت تا سه ماه و برخی بلندمدت تا یک سال کودکان را نگهداری میکنند، سیاست ما توسعه مراکز روزانه و توانمندسازانه است، رویکرد خانوادهمحوری نیز جدی دنبال میشود و در صورتی که مادر خانواده سرپرست خانوار باشد هم کودک و هم مادر تحت پوشش قرار میگیرند، تاکنون ۱۲ هزار کودک در کشور ساماندهی شده اند که ۴۴۰۰ کودک کار مربوط به استان تهران بوده که ۸۶.۵ درصد آنها اتباع خارجی هستند.
وی گفت: خانوادهمحوری یکی از ۱۰ رویکرد اصلی سازمان بهزیستی است، ۲۸۳ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش این سازمان هستند و از ۷۱ هزار فرصت شغلی ایجاد شده در سال ۱۴۰۳ بیش از ۳۸ هزار شغل به زنان سرپرست خانوار اختصاص یافت، بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار روستایی تکمیل شده و در شهرها نیز در حال اجرا است، همچنین کمکهزینه درمان، آمادهسازی شغلی، سرمایه کار، تحصیل رایگان برای فرزندان و افزایش وامها و ودیعه مسکن از جمله حمایتهای سازمان از این زنان است.