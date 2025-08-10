پیش بینی وضعیت آب و هوا طی ۵ روز آینده

فردا (دوشنبه) در نیمه شمالی منطقه شمال غرب کشور، سواحل دریای خزر و خراسان شمالی، ابرناکی، وزش باد شمالی، کاهش نسبی دما، رگبار باران و رعد و برق پیش بینی می شود.

در این روز در شمال خورستان، برخی نقاط ایلام، لرستان، ارتفاعات استان‌های کرمانشاه، همدان، مرکزی، هرمزگان و جنوب فارس به‌ویژه در ساعات بعداز ظهر، افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید انتظار می رود.

طی پنج روز آینده در نیمه شرقی کشور به‌ویژه استان‌های خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان (منطقه زابل)، دامنه‌های جنوبی البرز و از دوشنبه تا چهارشنبه در استان‌های ایلام و خوزستان در برخی ساعات وزش باد شدید، گاهی همراه با خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

پنج روز آینده دریای عمان و تا سه شنبه دریای خزر مواج است.

امروز آسمان تهران صاف تا کمی ابری همراه با وزش، از بعدازظهر افزایش ابر و افزایش وزش باد و احتمال گرد و خاک است. حداکثر دمای امروز پایتخت به ۳۷ و حداقل دمای آن به ۲۷ درجه سانتی گراد بالای صفر خواهد رسید.