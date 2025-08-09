دستگیری شکارچیان غیرمجاز با کشف لاشه دو کل وحشی

به گزارش ایلنا، فرشاد فیروزنیا گفت: مأموران اجرایی سرمحیط ‌بانی ارجمند در جریان گشت و پایش مناطق آزاد این بخش، موفق به شناسایی و دستگیری شکارچیان غیرمجاز شدند.

وی با بیان اینکه از متخلفان لاشه دو رأس کل وحشی، یک قبضه سلاح گلوله ‌زنی، ۱۱ تیر مربوط به سلاح، یک دوربین چشمی و یک چاقوی سلاخی کشف و ضبط شد، افزود: متخلفان پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

انتهای پیام/