مدیران خودرو
تاکید بر دریافت واکسن آبله برای بزرگسالانی که قبلا نزدند

متخصص عفونی و رئیس بیمارستان بوعلی زاهدان گفت: ابتلای بزرگسالان به بیماری آبله‌مرغان معمولاً با علائم شدیدتر و عوارض خطرناک‌تری همراه است و مهم‌ترین راه پیشگیری، واکسیناسیون، است.

به گزارش ایلنا، غلامرضا ملاشاهی، متخصص عفونی و رئیس بیمارستان بوعلی زاهدان گفت:   آبله‌مرغان یک بیماری ویروسی بسیار مسری است که بیشتر کودکان را مبتلا می‌کند، اما بزرگسالان نیز می‌توانند به آن دچار شوند و در این گروه سنی معمولاً علائم شدیدتر و عوارض جدی‌تری بروز می‌کند.

 او درباره کودکان مبتلا توضیح داد: شایع‌ترین گروه سنی کودکان زیر ۱۰ سال، به‌ویژه بین ۱ تا ۴ سال هستند که معمولاً علائمی مانند تب خفیف، خارش شدید پوست، بثورات مشخص و بی‌حالی دارند و عوارض شایع در این گروه شامل عفونت ثانویه پوست، کم‌آبی بدن و به‌ندرت ذات‌الریه یا التهاب مغز است. 

متخصص عفونی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان افزود: در بزرگسالان، آبله‌مرغان اغلب با تب بالا، بثورات گسترده، خارش شدید و علائم سیستمیک شدیدتر همراه است و خطر بروز عوارضی مانند ذات‌الریه ویروسی، التهاب مغز، هپاتیت و مشکلات جدی در بارداری بسیار بیشتر است. 

وی ادامه داد: درمان ضدویروسی در این گروه تقریباً همیشه ضروری بوده و باید در ۲۴ تا ۴۸ ساعت اول آغاز شود. 

 ملاشاهی همچنین بر اهمیت واکسیناسیون به‌عنوان اصلی‌ترین راه پیشگیری تاکید کرد و گفت: واکسن آبله‌مرغان بسیار ایمن و مؤثر است و همه کودکان، نوجوانان و بزرگسالانی که قبلاً واکسن نزده‌اند یا بیماری را نگرفته‌اند، باید آن را دریافت کنند. 

به گزارش وبدا، وی در پایان توصیه کرد: افراد مبتلا تا خشک شدن کامل تاول‌ها و پوسته‌بستن ضایعات، از تماس با نوزادان، زنان باردار واکسینه‌نشده و افراد دارای نقص ایمنی خودداری کنند.

