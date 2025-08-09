به گزارش ایلنا، مریم احمد نصر تأکید کرد: توزیع دارو باید تنها از طریق داروخانه‌های مستقر در پایانه‌های مرزی و مراکز درمانی مورد تأیید سازمان غذا و دارو صورت گیرد و عرضه دارو توسط افراد یا موکب‌های فاقد صلاحیت، تخلف قانونی محسوب می‌شود.

وی افزود: داروهای مورد نیاز زائران تنها توسط مراکز درمانی مورد تأیید تامین و با نظارت کارشناسان دارویی عرضه می‌شود تا از توزیع داروهای تاریخ‌گذشته، تقلبی یا نامتناسب با وضعیت بیماران جلوگیری شود.

وی همچنین اظهار کرد: در بازدیدهای مستمر کارشناسان معاونت غذا و دارو، در صورت مشاهده هرگونه عرضه یا توزیع داروی غیرمجاز در موکب‌ها، بلافاصله روند توزیع متوقف شده و اقدامات لازم برای برخورد و جلوگیری از ادامه فعالیت انجام می‌شود.

احمد نصر گفت: این اقدامات در چارچوب نظارت مستمر سازمان غذا و دارو برای حفظ ایمنی و سلامت زائران در مسیرهای اربعین انجام می‌شود.

