ایران، صلح طلبِ جنگ بلد است

به گزارش ایلنا، سردار مجید خادمی؛ رئیس سازمان اطلاعات سپاه در مراسم اربعین سردار شهید سرلشکر کاظمی در مشهد، اظهار کرد:دشمن که بارها اراده شکست ناپذیر ملت را دیده است به جنگ روانی متوسل شدچرا که سابقه تاریخی و تمدنی ما را خوب می‌شناسد؛ ما صلح طلب جنگ بلد هستیم.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وی تصریح کرد: ما هیچگاه جنگی را آغاز نکرده‌ایم ولی در صورت جنگ دشمن را سر جایش خواهیم نشاند.

وی ادامه داد: بعد از وعده صادق در خدمت مقام معظم رهبری بودیم ایشان فرمودند‌: به وعده های الهی شک نکنید به خداوند سو ظن نداشته باشید، اگر خداوند می فرمایند'إِنَّ اللَّهَ یُدَافِعُ عَنِ الَّذِینَ آمَنُوا"صبرتان تمام نشود که بگویید پس چه شد نصرت الهی. وعده خداوند حتما تحقق پذیر است، اما فرمودند اگر که شک خواستید بکنید به بخش دوم آیه نگاه کنید، به ایمان خودتان شک کنید خداوند فرموده من از کسی دفاع می‌کنم که ایمان آورده باشد.