انتخاب پژوهشگر سمنانی بهعنوان سخنران کلیدی کنفرانس بینالمللی ریاضیات چین
پژوهشگر سمنانی پس از انتخاب بهعنوان سخنران کلیدی ویرچوال در کنفرانس بینالمللی ریاضیات و علوم اطلاعات پکن (ICAMIS ۲۰۲۵)، دستاوردهای نوین علمی خود را ارائه داد.
به گزارش ایلنا، در افتخاری دیگر برای جامعه علمی ایران، میترا حدادی کارشناسمسئول پژوهش و نیروی انسانی آموزش و پرورش شهرستان سمنان بهعنوان سخنران کلیدی ویرچوال در کنفرانس بینالمللی ریاضیات و علوم اطلاعات پکن (ICAMIS ۲۰۲۵) انتخاب شد.
این کنفرانس معتبر که در آگوست ۲۰۲۵ بهصورت حضوری و مجازی برگزار شد، از سوی انجمن بینالمللی علوم مدیریت و مهندسی فناوری پکن چین سازماندهی شده است.
کنفرانس ICAMIS ۲۰۲۵ با هدف گردهم آوردن دانشمندان برجسته، محققان و پژوهشگران از سراسر جهان برای تبادل آخرین دستاوردهای علمی در زمینه ریاضیات و علوم اطلاعات برنامهریزی شده و این رویداد بینالمللی در واقع بستری منحصر بهفرد برای ارائه نوآوریها، بررسی چالشها و تبادل تجربیات در حوزههای مختلف ریاضیات و علوم اطلاعات فراهم میسازد.
حدادی که با مدرک تحصیلی دکترای ریاضیات، در رزومه خود علاوه بر مجموعه کتب تألیفی و تدریس در جایگاه استادیار در دانشگاههای سمنان و فرهنگیان، عضویت در مجامع و انجمنهای علمی ازجمله کمیته تخصصی داوری مقالات علمی مجلات بینالمللی، کمیته تخصصی داوری مقالات علمی کنفرانسهای بینالمللی چین، مالزی، ترکیه و…، مسئول انجمنهای علمیتخصصی دبیران سمنان، داور کمیتههای تخصصی پژوهش در عمل و تحلیل محتوای درسی دانشگاه فرهنگیان سمنان، داور تخصصی، داور مدعو، عضو کمیته علمی، مشورتی، فنی داوری و… را دارد.
در این کنفرانس معتبر نیز با ارائه دستاورد علمی خود با عنوان حل معادله تابعی نوین و پایداری در جبرهای باناخ سهتایی، مورد توجه جامعه علمی بینالمللی قرار گرفت و گامی مهم در پیشبرد دانش ریاضیات برداشت.
بر اساس استانداردهای بالای این کنفرانس، مقالات برتر ارائه شده برای بررسی و انتشار در مجلات معتبر نمایه شده در Web of Science، EI Compendex و Scopus به ناشران بزرگی مانند Elsevier و Springer ارسال خواهند شد.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش،انتخاب حدادی بهعنوان سخنران کلیدی این رویداد بینالمللی، نهتنها نشاندهنده سطح بالای پژوهشهای ایشان است؛ بلکه افتخاری برای جامعه علمی ایران بهشمار میرود.
گفتنی است، این موفقیت علمی در ادامه دستاوردهای پژوهشگران ایرانی در عرصههای بینالمللی به دست آمده و جایگاه ایران را در حوزه ریاضیات کاربردی بیش از پیش تثبیت کرده و انتظار میرود این دستاورد علمی زمینهساز همکاریهای بیشتر بینالمللی و پیشرفتهای علمی آینده باشد.