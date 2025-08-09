رئیس کمیسیون قضایی مجلس:
خلاء قانونی در بکارگیری سلاح توسط محیط بانان به پایان میرسد
رئیس کمیسیون قضایی مجلس با تأکید بر ضرورت حمایت قانونی از محیطبانان، گفت: در قانون «بهکارگیری سلاح»، حمایت مؤثری از محیطبانان صورت نگرفته به همین دلیل، کمیسیون قضایی و حقوقی در بررسی اصلاح برخی از مواد به کار گیری سلاح به این موضوع ورود و محیطبانان را در زمره مأموران مسلح قرار داد تا از حمایتهای پیشبینیشده در این قانون بهرهمند شوند.
به گزارش ایلنا به نقل از خانه ملت، محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، شهادت مظلومانه محمودشهمرادی، محیطبانان خدوم و ایثارگر پارک ملی گلستان توسط شکارچیان غیرمجاز را تبریک و تسلیت گفت و افزود: متأسفانه در سه ماه گذشته، ۳ محیطبان در جریان درگیری با شکارچیان غیرمجاز جان خود را از دست دادهاند و تعرض به مدافعان طبیعت در حال افزایش است.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت قانونی از محیطبانان، افزود: متأسفانه در قانون «بهکارگیری سلاح»، حمایت مؤثری از محیطبانان صورت نگرفته به همین دلیل، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به این موضوع ورود و محیطبانان را در زمره مأموران مسلح قرار داد تا از حمایتهای پیشبینیشده در این قانون بهرهمند شوند.
نماینده مردم زابل در مجلس دوازدهم، تأکید کرد: بر این اساس محیطبانان در راستای دفاع از خود، همکارانشان و پاسگاههای تحت حفاظت، میتوانند بر اساس پیش بینیهای مندرج در قانون پس از تصویب در صحن از سلاحهای در اختیار استفاده کنند؛ تقویت جایگاه قانونی و امنیت محیطبانان، یکی از اولویتهای جدی مجلس است تا با چنین حوادث تلخی در آینده مواجه نشویم.