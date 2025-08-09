خبرگزاری کار ایران
سردار رحیمی خبر داد:

کشف ۴ هزار تن کالای احتکاری در سراسر کشور

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف ۴ هزار تن کالای احتکاری به ارزش تقریبی ۷۳۳ میلیارد تومان در نتیجه تلاش شبانه روزی کارآگاهان پلیس طی طرح ۱۰ روزه مقابله با احتکار کالاها اساسی در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا از پلیس،  سردار حسین رحیمی در تشریح نتایج طرح مقابله با احتکار کالاها اساسی در سراسر کشور، گفت: در شرایط کنونی که کشور با چالش‌های متعدد اقتصادی مواجه است موضوع احتکار با ایجاد کمبود مصنوعی و کاذب در بازار، منجر به افزایش بی رویه قیمت کالاهای اساسی می‌شود طرح مقابله با احتکار کالاهای اساسی به مدت ۱۰ روز از ابتدای مرداد ماه در سراسر کشور اجرا شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه در اجرای این طرح ضمن تعامل با نهادها و سازمان‌های مرتبط با ماموریت‌های ذاتی (پیشگیری، مقابله و کشف) با بهره گیری از توان اطلاعاتی، فنی، تخصصی و تشکیل تیم‌های گشت نسبت به شناسایی حلقه‌های پنهان احتکار، موضوع در دستور کار قرار داده شد، افزود: در اجرای این طرح ۹۸ فقره پرونده برای متهمان و مجرمان اقتصادی تشکیل و پیگیری شد.

سردار رحیمی با اشاره به کشف سه هزار و ۹۳۷ تن انواع کالای احتکاری به ارزش تقریبی ۷۳۳ میلیارد تومان، گفت: در اجرای این طرح با افراد و شبکه‌های سازمان یافته متخلف که در زمینه احتکار، پشت فاکتور فروشی، فروش اجباری، عرضه خارج از شبکه، امتناع از عرضه فعالیت داشتند برخورد شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه طرح برخورد با محتکران در دستور کار است، بیان داشت: هموطنان می‌توانند اخبار و اطلاعات خود را در خصوص مفاسد و جرایم اقتصادی با شماره تلفن ۰۹۶۳۰۰ در میان بگذارند.

