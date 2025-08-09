وزیر علوم:
روشهای قدیم پاسخگوی نیازهای فرهنگی و آموزشی نسل امروز نیست
وزیر علوم با بیان اینکه تحولات سریع و عظیم در حوزههای فرهنگ، علم و فناوری، دانشگاهها را با مفاهیم، مسئولیتها و انتظارات جدید مواجه کرده است، افزود: در شرایط کنونی، نمیتوان با روشهای گذشته، پاسخگوی نیازهای فرهنگی و آموزشی نسل امروز بود. امروز مهارتآموزی، تربیت مبتنی بر تجربه و شناخت روانشناختی نسل جدید اولویت دارد.
به گزارش ایلنا، حسین سیمایی در نشست شورای استانی دفاتر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاههای استان تهران که در سالن شهدای جهاد علمی این وزارت برگزار شد، اظهار داشت: دانشگاه شرط لازم توسعه است و کشور بدون دانشگاه توسعه نمییابد و پیشرفت نمیکند.
وی در خصوص مهاجرت نخبگان، بر لزوم توجه به عوامل متعدد مؤثر در این پدیده تأکید کرد و گفت: موضوع مهاجرت تنها به مسائل معیشتی خلاصه نمیشود. مطالعات گستردهای در این زمینه انجام شده و عوامل مختلفی شناسایی شدهاند که باید برای خنثیسازی این عوامل اقدام کنیم. حتی اگر مهاجرت رخ میدهد، چرا با کشور قطع ارتباط میکنند؟
وزیر علوم در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه «الزام به هر اصل، مستلزم پایبندی به لوازم آن است»، به موضوع استقلال دانشگاهها پرداخت و تصریح کرد: نمیتوان انتظار داشت دانشگاه مستقل باشد در حالی که دولت همچنان در جزئیات از جمله تعداد دانشجو، حقوق استاد، خوابگاه، تغذیه دانشجو و… دخالت میکند.
وی خاطرنشان کرد: دانشگاههای ما همچون دانشگاه تهران و صنعتی شریف با سابقه بیش از یک قرن، قابلیت استقلال دارند، اما باید مسیر آن هموار شود.
افزایش قابل توجه قراردادهای دانشگاهها با صنایع
سیمایی صراف با اشاره به بیانیه اخیر رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت شتاب در پیشرفت علمی، گفت: تعداد بیش از ۱۱هزار قرارداد همکاری دانشگاه و جامعه و صنعت با بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی، نشاندهنده ارتباط قابل قبول دانشگاه و صنعت است.
وزیر علوم در ادامه سخنان خود خواستار تمرکز بیشتر بر ارتقای فناوریهای نوظهور شد که تاکنون مورد غفلت واقع شدهاند و گفت: برای تحقق این هدف نیازمند سرمایهگذاریهای گسترده و برنامهریزی عالمانه هستیم.
سیمایی صراف به اهمیت سیاستهای راهبردی کشور اشاره کرد و گفت: هرچند چشمانداز بیستساله کشور به درستی و شایستگی ترسیم شده است، اما در حوزه حکمرانی و مدیریت اجرایی خوب عمل نکردهایم.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، وی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی خاطرنشان کرد: همه باید خود را متعلق به ایران بدانند لذا باید همه را در سرنوشت و آینده کشور شریک بدانیم.
وزیر علوم همچنین به اهمیت مرجعیت علمی دانشگاهها و نقش کلیدی آنها در حل مسائل کشور اشاره کرد و گفت: باوجود اهمیت انتشار مقالات علمی، دانشگاهها نباید صرفاً به کمیت مقالات بسنده کنند، بلکه باید تمرکز ویژهای بر حل مسائل عملی و کاربردی داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه ما در جهان تنها یک درصد نقش در تولید علم داریم و ۹۹ درصد صرفا مصرفکننده هستیم، تصریح کرد: براساس آمار ارائه شده، متوسط تولید مقالات هر استاد دانشگاه در کشور کمتر از یک مقاله است که پایینتر از استانداردهای جهانی است؛ دانشگاههای برتر دنیا تولید مقالات چندبرابر دارند و این موضوع نشاندهنده فاصله علمی کشور با دانشگاههای برتر جهان است.