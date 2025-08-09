ثبت ۲۴ هزار و ۹۷۷ ماموریت در هفته گذشته

به گزارش ایلنا، محمداسماعیل توکلی، رئیس اورژانس استان تهران اعلام کرد: در هفته گذشته (۱۱ مرداد الی ۱۷ مردادماه ۱۴۰۴) مجموع ۲۴۹۷۷ ماموریت در مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این مأموریت‌ها ۶۱۱۵ مورد به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۰۹۸۴ مورد نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.

او افزود: در این مدت ۶۱۱۱۸ تماس با مرکز دیسپچ اورژانس استان تهران برقرار شد که از این تعداد متأسفانه ۱۶۶۲ تماس مزاحم (معادل ۲.۷ درصد کل تماس ها) با این مرکز بوده است.

وی اضافه کرد: از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته، ۴۷۳۶ مورد حوادث ترافیکی (۱۹.۰ درصد از کل ماموریت ها) و ۲۰۲۴۱ (۸۱.۰ درصد از کل ماموریت ها) مورد حوادث غیر ترافیکی بوده است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل اورژانس استان تهران، به گفته وی، اورژانس هوایی ۴ سورتی پرواز داشته است که در پی آن ۶ مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافته اند.

انتهای پیام/