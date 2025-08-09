سازمان هواشناسی اعلام کرد:
کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور از امروز تا دوشنبه
امروز (شنبه) برای استانهای واقع در سواحل جنوبی خزر و جنوب شرق کشور رگبار باران و رعد و برق پیشبینی کرد.
به گزارش ایلنا از سازمان هواشناسی، از امروز تا روز دوشنبه در برخی ساعات در استانهای ساحلی خزر و در ساعات بعد از ظهر و شب در برخی نقاط استان هرمزگان، جنوب استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان و فارس، برخی نقاط شمال غرب، استانهای واقع در دامنههای زاگرس مرکزی و جنوبی، ارتفاعات البرز مرکزی و در روز دوشنبه علاوه بر این مناطق در خراسان شمالی، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گردوخاک پیش بینی میشود.
این وضعیت سه شنبه و چهارشنبه در برخی نقاط شمال غربی استانهای مازندران و گلستان، همچنین در ارتفاعات مرکزی البرز پیش بینی میشود.
روزهای شنبه تا دوشنبه کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور به ویژه در اردبیل و استانهای ساحلی خزر رخ خواهد داد.
در پنج روز آینده در نیمه شرقی کشور بهویژه در منطقه زابل و در برخی نقاط جنوب غرب، جنوب، مرکز و دامنه های جنوبی البرز، در بعضی ساعات وزش باد شدید و گاهی گردوخاک پیش بینی می شود.
دریای عمان در پنج روز آینده و دریای خزر یکشنبه و دوشنبه مواج است.
امروز آسمان تهران کمی تا نیمه ابری، در بعدازظهر افزایش ابر و افزایش باد و احتمال گرد و خاک است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۷ و کمینه دمای آن به ۲۷ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.