سرویس دهی ویژه حمل و نقل عمومی تهران در آیین بدرقه زائران اربعین حسینی

به گزارش ایلنا از شهرداری تهران، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران از سرویس‌رسانی رایگان در آیین بدرقه زائران اربعین حسینی (ع) در محورهای سه‌گانه منتهی به میدان آزادی خبر داد.

شادی مالکی اظهار کرد: در راستای برگزاری مراسم آیین بدرقه زائران اربعین حسینی (ع) امروز در میدان آزادی، خدمات حمل نقلی رایگان در قالب تسهیلات ویژه سرویس رسانی در محورهای سه گانه با خودروهای تاکسی ون به صورت صلواتی در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

به گفته وی، سازمان تاکسیرانی به مناسبت آیین بدرقه زائران اربعین حسینی (ع) در سه محور و در هر محور با ۱۵ ون تاکسی به صورت رایگان سرویس رسانی خواهد داشت که این سه محور شامل موارد زیر می شوند:

محور۱: ابتدای بزرگراه جناح تا مترو صادقیه

محور۲: ابتدای خیابان آزادی به سمت مترو شادمان

محور۳: ابتدای بزرگراه لشکری تا مترو بیمه

استقرار ناوگان اتوبوس در پایانه آزادی

همزمان با برگزاری آیین معنوی بدرقه زائران اربعین حسینی که روز جمعه ۱۷ مرداد ۱۴۰۴ از ساعت ۱۹ تا ۲۳ در میدان آزادی برگزار می‌شود، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به‌منظور تسهیل بازگشت شرکت‌کنندگان، خدمات حمل‌ونقل عمومی ویژه‌ای را پس از پایان مراسم ارائه خواهد کرد.

بر اساس اعلام روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، ناوگان اتوبوسرانی در پایانه آزادی مستقر است و با ظرفیت عملیاتی حداکثری، شرکت‌کنندگان را از محل مراسم در قالب خطوط تندرو و پایانه‌ای به مقاصد مختلف شهر منتقل خواهند کرد.

مسیرهای پیش‌بینی‌شده به شرح زیر است:

خط یک تندرو: از میدان آزادی به سمت چهارراه تهرانپارس.

خط ۲ تندرو: از میدان آزادی به سمت پایانه خاوران.

خط ۱۰ تندرو: از پایانه آزادی در دو مسیر: شمال: به سمت دانشگاه علوم و تحقیقات جنوب: به سمت بزرگراه آزادگان

این خدمات تا انتقال کامل آخرین مسافر ادامه خواهد داشت و ناوگان اتوبوسرانی با آمادگی کامل در خدمت شهروندان خواهد بود.

