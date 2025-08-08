خبرگزاری کار ایران
پیام تبریک رییس سازمان هواشناسی کشور به مناسبت روز خبرنگار

رییس سازمان هواشناسی کشور در پیامی روز خبرنگار را تبریک گفت.

به گزارش ایلنا، پیام تبریک سحر تاج بخش بشرح زیر است:

"۱۷ مرداد روز پاسداشت مقام شامخ خبرنگار، فرصتی است مغتنم برای قدردانی از تلاشهای بی وقفه و متعهدانه اصحاب رسانه که با صداقت، دقت و تعهد مسئولیت خطیر آگاهی بخشی و روشنگری را بر دوش می کشند. در دنیای پرشتاب امروز اطلاع رسانی مسئولانه و شفاف، نقشی حیاتی در ارتقاء دانش عمومی، اعتماد اجتماعی و پایداری زیست محیطی دارد. در این میان، تلاشهای ارزشمند اصحاب رسانه در پوشش تخصصی اخبار هواشناسی و مسائل اقلیمی، نشان از دغدغه مندی و تعهد حرفه ای آنها دارد؛ کسانی که بی وقفه در گرما و سرما، بحران و آرامش مینویسند تا جانها و زندگیها امن تر شود.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانه به ویژه شهید محمود صارمی، فرا رسیدن ۱۷ مراد روز خبرنگار را به همه خبرنگاران کشور به ویژه خبرنگاران فعال در حوزه هواشناسی و علوم جو تبریک عرض میکنم و امیدوارم همواره در مسیر آگاهی بخشی، حقیقت گویی و مسئولیت پذیری، موفق و سربلند

باشند.

سحر تاج بخش

معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور"

انتهای پیام/
