پیام تبریک رییس سازمان هواشناسی کشور به مناسبت روز خبرنگار

به گزارش ایلنا، پیام تبریک سحر تاج بخش بشرح زیر است:

"۱۷ مرداد روز پاسداشت مقام شامخ خبرنگار، فرصتی است مغتنم برای قدردانی از تلاشهای بی وقفه و متعهدانه اصحاب رسانه که با صداقت، دقت و تعهد مسئولیت خطیر آگاهی بخشی و روشنگری را بر دوش می کشند. در دنیای پرشتاب امروز اطلاع رسانی مسئولانه و شفاف، نقشی حیاتی در ارتقاء دانش عمومی، اعتماد اجتماعی و پایداری زیست محیطی دارد. در این میان، تلاشهای ارزشمند اصحاب رسانه در پوشش تخصصی اخبار هواشناسی و مسائل اقلیمی، نشان از دغدغه مندی و تعهد حرفه ای آنها دارد؛ کسانی که بی وقفه در گرما و سرما، بحران و آرامش مینویسند تا جانها و زندگیها امن تر شود.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانه به ویژه شهید محمود صارمی، فرا رسیدن ۱۷ مراد روز خبرنگار را به همه خبرنگاران کشور به ویژه خبرنگاران فعال در حوزه هواشناسی و علوم جو تبریک عرض میکنم و امیدوارم همواره در مسیر آگاهی بخشی، حقیقت گویی و مسئولیت پذیری، موفق و سربلند

باشند.

سحر تاج بخش

معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور"

