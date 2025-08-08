خبرگزاری کار ایران
وزیر بهداشت:

نقش اصحاب رسانه در ارتقای سواد سلامت غیرقابل انکار است

نقش اصحاب رسانه در ارتقای سواد سلامت غیرقابل انکار است
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تبریک روز خبرنگار، گفت: توسعه و پیشرفت نظام سلامت از مسیر اطلاع‌رسانی شفاف، دقیق و به‌موقع محقق می‌شود و دستیابی به این مهم بدون همراهی رسانه‌ها ممکن نیست. به گزارش ایرنا، محمدرضا ظفرقندی با گرامیداشت ۱۷ مرداد به عنوان روز خبرنگار، افزود: نقش اصحاب رسانه در ارتقای سواد سلامت، پیشگیری از بیماری‌ها و افزایش اعتماد اجتماعی به نظام سلامت غیرقابل انکار است و تعامل مؤثر میان رسانه‌ها و متولیان سلامت برای توسعه پایدار این حوزه، امری ضروری است. وی اظهار کرد: بی‌گمان دستیابی به هدف مهم توسعه و پیشرفت نظام سلامت، نیازمند همکاری و تعامل سازنده بین رسانه‌ها و متولیان این نظام است. ظفرقندی تاکید کرد: رسانه‌ها و رسانه‌نگارها نقش اصلی و اساسی را در افزایش‌های آگاهی‌ عمومی‌، ارتقای سواد سلامت و در نتیجه، پیشگیری از بیماری‌ها و کاهش هزینه‌های درمان ایفا می‌کنند. وی گفت: رسانه‌ها با اطلاع‌رسانی شفاف و به‌موقع، برقراری ارتباط و تعامل بین مردم و متولیان نظام سلامت و ایجاد زمینه‌های پاسخگویی، می‌توانند باعث افزایش مشارکت و اعتماد اجتماعی مردم به حوزه سلامت شوند و این هدفی است که به‌طور مشخص با حضور، همکاری و همراهی رسانه‌ و خبرنگارها تحقق می‌یابد. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر اینکه نظام سلامت کشور همواره خود را نیازمند همکاری و تعامل با رسانه‌ها و اصحاب رسانه می‌داند؛ تصریح کرد: به‌ نمایندگی از نظام سلامت کشور، ضمن تبریک روز خبرنگار و گرامیداشت آن، مراتب سپاس و قدردانی خود و همکارانم را حضور همه رسانه‌ها، رسانه‌نگاران و خبرنگاران سختکوش و وظیفه‌شناس حوزه سلامت اعلام می‌دارم. ظفرقندی با تاکید بر نقش بی‌بدیل اصحاب رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی سلامت و ساختن جامعه‌ای آگاه و رو به تعالی، اظهار امیدواری کرد که زمینه‌های بیشتر و موثرتر همکاری و همراهی در راه توسعه و پیشرفت نظام سلامت کشور فراهم شود.

به گزارش ایلنا،  محمدرضا ظفرقندی با گرامیداشت ۱۷ مرداد به عنوان روز خبرنگار، افزود: نقش اصحاب رسانه در ارتقای سواد سلامت، پیشگیری از بیماری‌ها و افزایش اعتماد اجتماعی به نظام سلامت غیرقابل انکار است و تعامل مؤثر میان رسانه‌ها و متولیان سلامت برای توسعه پایدار این حوزه، امری ضروری است.

وی اظهار کرد: بی‌گمان دستیابی به هدف مهم توسعه و پیشرفت نظام سلامت، نیازمند همکاری و تعامل سازنده بین رسانه‌ها و متولیان این نظام است.

ظفرقندی تاکید کرد: رسانه‌ها و رسانه‌نگارها نقش اصلی و اساسی را در افزایش‌های آگاهی‌ عمومی‌، ارتقای سواد سلامت و در نتیجه، پیشگیری از بیماری‌ها و کاهش هزینه‌های درمان ایفا می‌کنند.

وی گفت: رسانه‌ها با اطلاع‌رسانی شفاف و به‌موقع، برقراری ارتباط و تعامل بین مردم و متولیان نظام سلامت و ایجاد زمینه‌های پاسخگویی، می‌توانند باعث افزایش مشارکت و اعتماد اجتماعی مردم به حوزه سلامت شوند و این هدفی است که به‌طور مشخص با حضور، همکاری و همراهی رسانه‌ و خبرنگارها تحقق می‌یابد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر اینکه نظام سلامت کشور همواره خود را نیازمند همکاری و تعامل با رسانه‌ها و اصحاب رسانه می‌داند؛ تصریح کرد: به‌ نمایندگی از نظام سلامت کشور، ضمن تبریک روز خبرنگار و گرامیداشت آن، مراتب سپاس و قدردانی خود و همکارانم را حضور همه رسانه‌ها، رسانه‌نگاران و خبرنگاران سختکوش و وظیفه‌شناس حوزه سلامت اعلام می‌دارم.

ظفرقندی با تاکید بر نقش بی‌بدیل اصحاب رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی سلامت و ساختن جامعه‌ای آگاه و رو به تعالی، اظهار امیدواری کرد که زمینه‌های بیشتر و موثرتر همکاری و همراهی در راه توسعه و پیشرفت نظام سلامت کشور فراهم شود.

