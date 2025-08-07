خبرگزاری کار ایران
رئیس سازمان حج و زیارت:

هم اکنون یک میلیون و ۴۰۰ هزار زائر ایرانی در عراق داریم

رئیس سازمان حج درخصوص آمار حضور هموطنان در کشور عراق اعلام کرد: تا روز پنج شنبه ۱۶مرداد ۴۰۰هزار نفر از زائران بعد از زیارت عتبات به کشور بازگشته‌اند و یک میلیون و چهارصد هزار نفر نیز هم اکنون در شهرهای زیارتی عراق حضور دارند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت؛ علیرضا بیات با اشاره به اینکه تاکنون ۲میلیون و ۸۵۰هزار در سامانه سماح ثبت نام کرده اند گفت: حدود ۶۰درصد زائران آقا و ۴۰درصد نیز بانوان هستند و ۵۷درصد زائران نیز برای سفر به عراق مرز مهران را انتخاب کرده‌اند.

وی با توصیه به زائرانی که قصد سفر در روزهای آتی را دارند، گفت: در روزهای آینده، پیک سفر حدود ۲میلیون زائر به عتبات را داریم که تقاضا می‌کنیم هموطنان جهت سهولت در تردد، از مرزهای خسروی، شلمچه، چزابه و باشماق نیز استفاده نماینده و در ترافیک پایانه مرز مهران معطل نشوند.

علیرضا بیات که در جمع زائران ایرانی در نجف حضور دارد تاکید کرد: مردم عراق میزبانی شایسته‌ای از زائران اباعبدالله دارند و موکب‌های مردمی ایران نیز فعال هستند و از هموطنان درخواست داریم، باتوجه به گرمای هوا مدت سفر خود را مدیریت نمایند و بازگشت را به ترافیک روزهای آخر موکل نکنند‌.

