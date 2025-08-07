مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی، عامل پنهان افزایش تصادفات رانندگی
روانپزشک و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز با هشدار نسبت به شیوع مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی در میان برخی رانندگان، تأکید کرد: مصرف این مواد باعث کاهش قابل توجه سطح هوشیاری، کندی در واکنشها، اختلال در قدرت تصمیمگیری و در نهایت افزایش خطر بروز تصادفات رانندگی میشود.
به گزارش ایلنا، محسن حیدری، روانپزشک و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز با اشاره به اینکه بسیاری از حوادث رانندگی که به خطای انسانی نسبت داده میشوند، در واقع با مصرف مواد محرک یا الکل ارتباط دارند افزود: در اغلب موارد، مصرفکنندهها دچار اعتماد بهنفس کاذب، هیجانطلبی، کاهش سرعت در تصمیم گیری و کاهش احساس خطر میشوند که خود عاملی مهم در بروز تصادف است.
طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، در برخی کشورها تا ۳۰ درصد از تصادفات مرگبار ناشی از رانندگی تحت تأثیر الکل است. آمارهای داخلی نیز بیانگر این واقعیت است که مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر، بهویژه در رانندگان جوان، نقش پررنگی در حوادث جادهای دارد.
حیدری ضمن تأکید بر نقش آموزش، غربالگری سلامت روان و انجام تستهای تصادفی مصرف مواد در میان رانندگان حرفهای، گفت: پیشگیری از وقوع حوادث رانندگی، تنها با اعمال قانون ممکن نیست. باید از مسیر فرهنگسازی، آموزش روانشناختی و درمان اعتیاد، بهطور ریشهای وارد عمل شویم.
به گزارش وبدا، وی در پایان از رسانهها خواست تا با اطلاعرسانی دقیق و مستند، مردم را از عوارض مصرف این مواد در حین رانندگی آگاه کنند و به جای نادیده گرفتن این مسئله، آن را در اولویتهای سلامت اجتماعی قرار دهند.