توقیف خودروهای پرخطر ادامه دارد/خستگی رانندگان، افزایش خطر تصادفات در ایام اربعین

به گزارش ایلنا، سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، با اشاره به پیشرفت‌های زیرساختی در محورهای منتهی به مرزهای ششگانه خروجی کشور، اعلام کرد: تردد در مسیرهای پرتردد مانند ایلام به مهران با جداسازی دوطرفه و بهبود دسترسی‌ها به مراتب روان‌تر و ایمن‌تر شده است.

رئیس پلیس راهور فراجا در خصوص علل اصلی تصادفات اظهار داشت: خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان به ویژه در روزهای اوج بازگشت زائران مهم‌ترین عامل بروز تصادفات است. میدان دید رانندگان در شب تا ۶۰ درصد کاهش یافته و زمان عکس‌العمل که در شرایط عادی حدود ۰.۹ ثانیه است، به واسطه خستگی و عوامل محیطی افزایش می‌یابد که این امر ریسک تصادف را به شدت بالا می‌برد.

این مقام ارشد انتظامی ضمن تاکید بر ضرورت استراحت منظم رانندگان افزود: رانندگان باید از سلامت فنی خودرو اطمینان حاصل کرده و هر دو ساعت یکبار توقف و استراحت داشته باشند تا تمرکز و زمان عکس‌العمل بهبود یابد.

توصیه می‌کنیم به دلیل گرمای شدید تابستان، ترجیحاً رانندگی در ساعات خنک‌تر روز یا شب انجام شود.

سردار حسینی در خصوص انتخاب مرز خروجی گفت: انتخاب نزدیک‌ترین مرز به محل سکونت، بهترین راهکار برای تسهیل تردد زائران است. مرزهای مهران، شلمچه، چذابه، خسروی و باشماق و تمرچین با امکانات کامل آماده خدمت‌رسانی هستند.

وی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان تاکید کرد: موفقیت مدیریت تردد زائران اربعین محصول کار تیمی، هماهنگی و برنامه‌ریزی دقیق دستگاه‌های راهداری، اورژانس، هلال‌احمر و پلیس است.

رئیس پلیس راهور با اشاره به خط قرمز پلیس گفت: حفظ سلامت جان زائران برای پلیس راهور اولویت است و با متخلفان حادثه‌ساز بدون هیچ گونه مماشاتی برخورد خواهد شد.

در روزهای اخیر خودروهای متعددی که ۲ تخلف همزمان حادثه‌ساز داشتند، توقیف شده‌اند و این روند ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/