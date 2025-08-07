خبرگزاری کار ایران
تامین داروهای مورد نیاز زوار اربعین در قالب پویش «مرهم مهر» جمعیت هلال‌احمر

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان از اجرای مرحله نخست طرح «مرهم مهر ۴» با دریافت بیش از ۶۱۵ قلم داروی اهدایی به ارزش ۸۷۱ میلیون ریال خبر داد.

به گزارش ایلنا، حسن عبودی مزرعی با اشاره به اجرای مرحله نخست پویش مردمی «مرهم مهر۴»، گفت: در این مرحله، با مشارکت مردم نیکوکار استان، بیش از ۶۱۵ قلم داروی اهدایی به ارزش تقریبی ۸۷۱ میلیون ریال جمع‌آوری شد.

 عبودی افزود: این داروها در قالب طرحی خیرخواهانه و با هدف پشتیبانی از خدمات دارویی به زائران اربعین، با مشارکت داوطلبانه مردم و در راستای تأمین نیازهای درمانی آنان در شرایط خاص ایام اربعین جمع‌آوری شده‌اند.

وی همچنین عنوان کرد: جمع‌آوری این میزان دارو، که در مجموع بالغ بر ۴۷۴ هزار و ۹۴۰ عدد داروی مختلف را شامل می‌شود، حاصل همکاری مؤثر داوطلبان، نهادهای مردمی و خیّرین سلامت در استان خوزستان است.

مدیرعامل هلال‌احمر خوزستان تصریح کرد: این اقلام دارویی با دقت بررسی و پس از تأیید کارشناسان، برای استفاده در موکب‌های درمانی و پایگاه‌های سلامت محور هلال احمر در مسیرهای منتهی به مرزهای اربعین آماده‌سازی شده‌اند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر استان؛ عبودی مزرعی با قدردانی از مردم نوعدوست خوزستان خاطرنشان کرد: این اقدام ارزشمند جلوه‌ای از ظرفیت عظیم مردمی در حمایت از برنامه‌های انسان‌دوستانه هلال‌احمر است که در مراحل بعدی طرح مرهم مهر۴ نیز با ادامه این مشارکت‌ها، امید می‌رود نیازهای دارویی بیشتری از زائران تأمین شود.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
