مدیر کل دفتر ارتقاء سلامت و خدمات پرستاری وزارت بهداشت منصوب شد

مدیر کل دفتر ارتقاء سلامت و خدمات پرستاری وزارت بهداشت منصوب شد
خورشید وسکوئی اشکوری طی حکمی از سوی عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، به عنوان مدیر کل دفتر ارتقاء سلامت و خدمات پرستاری منصوب شد.

به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، متن این حکم به شرح زیر است: 

سرکار خانم دکتر خورشید وسکوئی اشکوری با سلام و تحیت با عنایت به مراتب تعهد و تخصص و سوابق ارزنده سرکار عالی، به موجب این ابلاغ به عنوان «مدیر کل دفتر ارتقاء سلامت و خدمات پرستاری» این معاونت منصوب می‌شوید. 

از سرکار عالی انتظار می‌رود با تکیه بر علم و اخلاق و با بهره‌گیری از مشارکت فعال صاحب‌نظران در راستای تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت بهداشت در جهت توسعه مراقبت‌های پرستاری با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و دسترسی همگانی به خدمات سلامت و افزایش رضایتمندی مردم از خدمات پرستاری با کیفیت، نهایت تلاش و اهتمام را به عمل آورید. 

امید است با توکل به خداوند متعال، در انجام شایسته این مسئولیت خطیر موفق و مؤید باشید. 

دکتر عباس عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت

