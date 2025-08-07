خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

همکاری مراکز و مواکب درمانی ایران و عراق برای خدمت به زائران اربعینی

همکاری مراکز و مواکب درمانی ایران و عراق برای خدمت به زائران اربعینی
کد خبر : 1671008
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر مراکز درمانی جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران در عراق از همکاری مراکز و مواکب درمانی هلال احمر ایران با مواکب محلی و مراکز درمانی عراق در ایام اربعین حسینی برای خدمت به زائران خبر داد.

به گزارش ایلنا، در آستانه مراسم باشکوه اربعین حسینی، امین رضا طباطبایی مدیر مراکز درمانی جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران در عراق، در جمع مسئولین مواکب کربلای معلی حضور یافت و به ایراد سخنرانی پرداخت. این مراسم با حضور سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کربلا و جانشین ستاد بازسازی عتبات عالیات در کربلا برگزار شد. 

در این نشست، طباطبایی به تشریح برنامه‌ها و تمهیدات درمانی و امدادی برای زائران اربعین پرداخت و بر آمادگی کامل تیم‌های پزشکی و امدادی برای ارائه خدمات به زائران تأکید کرد. وی همچنین از همکاری نزدیک با مواکب و مسئولین محلی عراق برای تأمین سلامت و امنیت زائران خبر داد. 

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کربلا نیز در سخنانی، بر اهمیت اتحاد و همکاری میان دو کشور ایران و عراق در برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم اربعین تأکید کرد و از تلاش‌های هلال‌احمر ایران در این زمینه قدردانی نمود. 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال احمر، جانشین ستاد بازسازی عتبات عالیات در کربلا نیز در سخنان کوتاهی، بر لزوم هماهنگی بیشتر میان مواکب و نهادهای امدادی برای ارائه خدمات بهتر به زائران اشاره کرد. 

در پایان مراسم، مدیر مراکز درمانی هلال‌احمر ایران در عراق به سوالات و دغدغه‌های مسئولین مواکب در زمینه‌های مرتبط با خدمات هلال‌احمر پاسخ داد و بر تداوم همکاری‌ها برای برگزاری هرچه بهتر مراسم اربعین تأکید کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

کلاه کاسکت

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور