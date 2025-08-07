همکاری مراکز و مواکب درمانی ایران و عراق برای خدمت به زائران اربعینی
مدیر مراکز درمانی جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران در عراق از همکاری مراکز و مواکب درمانی هلال احمر ایران با مواکب محلی و مراکز درمانی عراق در ایام اربعین حسینی برای خدمت به زائران خبر داد.
به گزارش ایلنا، در آستانه مراسم باشکوه اربعین حسینی، امین رضا طباطبایی مدیر مراکز درمانی جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران در عراق، در جمع مسئولین مواکب کربلای معلی حضور یافت و به ایراد سخنرانی پرداخت. این مراسم با حضور سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کربلا و جانشین ستاد بازسازی عتبات عالیات در کربلا برگزار شد.
در این نشست، طباطبایی به تشریح برنامهها و تمهیدات درمانی و امدادی برای زائران اربعین پرداخت و بر آمادگی کامل تیمهای پزشکی و امدادی برای ارائه خدمات به زائران تأکید کرد. وی همچنین از همکاری نزدیک با مواکب و مسئولین محلی عراق برای تأمین سلامت و امنیت زائران خبر داد.
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کربلا نیز در سخنانی، بر اهمیت اتحاد و همکاری میان دو کشور ایران و عراق در برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم اربعین تأکید کرد و از تلاشهای هلالاحمر ایران در این زمینه قدردانی نمود.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلال احمر، جانشین ستاد بازسازی عتبات عالیات در کربلا نیز در سخنان کوتاهی، بر لزوم هماهنگی بیشتر میان مواکب و نهادهای امدادی برای ارائه خدمات بهتر به زائران اشاره کرد.
در پایان مراسم، مدیر مراکز درمانی هلالاحمر ایران در عراق به سوالات و دغدغههای مسئولین مواکب در زمینههای مرتبط با خدمات هلالاحمر پاسخ داد و بر تداوم همکاریها برای برگزاری هرچه بهتر مراسم اربعین تأکید کرد.