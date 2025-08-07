خبرگزاری کار ایران
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست:

دو ضارب محیط‌بان شهید شهمرادی دستگیر شدند

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست از دستگیری دو نفر در پرونده محیط بان شهید پارک ملی گلستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرتیپ دوم ستاد رضا رستگار فرمانده یگان حفاظت محیط زیست بیان کرد: در پی شهادت محیط بان محمود شهمرادی فرمانده پاسگاه محیط بانی سولگرد در پارک ملی گلستان، با تلاش‌های عوامل فرماندهی انتظامی استان خراسان شمالی، فرمانده اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آشخانه و سایر عوامل انتظامی و قضایی و با اقدامات پلیسی و اطلاعاتی، ضاربین دستگیر شدند. 

سردار رستگار افزود: دو نفر ضارب محیط بان شهید شهمرادی که خود نیز فرزند شهید بود، دارای سوابق شکار غیرمجاز بودند که در کمتر از ۲۴ ساعت از وقوع حادثه، دستگیر شدند که یکی از آن‌ها در این حادثه زخمی و در بیمارستان بستری و نفر دیگر نیز برای سیر مراحل پرونده تحویل مراجع انتظامی و قضایی شده است.

