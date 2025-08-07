خبرگزاری کار ایران
رئیس پلیس راه راهور:

تصادفات زائران در خارج از مرزها، تابع قوانین کشور میزبان است

کد خبر : 1670999
رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به وقوع برخی تصادفات زائران در خارج از مرزهای کشور، تأکید کرد: رسیدگی به این حوادث تابع قوانین همان کشور بوده و مسئولیت راننده در بروز حادثه، تعیین‌کننده میزان جبران خسارات جانی و مالی است.

به گزارش ایلنا، سرهنگ احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، درباره تصادفات احتمالی زائران در مسیرهای خارجی گفت: با توجه به اینکه محل وقوع این حوادث خارج از جغرافیای مرزی کشور ماست، بررسی و رسیدگی به آن‌ها به‌طور مستقیم در حیطه وظایف پلیس ایران نیست، اما لازم است برخی نکات مهم به آگاهی هموطنان عزیز رسانده شود.

وی ادامه داد: در همه کشورهای دنیا، یکی از اصلی‌ترین محورهای بررسی تصادفات، رفتار راننده در لحظه وقوع حادثه است. چنانچه راننده، مقصر یا دارای سهمی در بروز حادثه باشد، بی‌تردید مسئول جبران خسارات جانی و مالی خواهد بود. بنابراین، رسیدگی به این‌گونه حوادث تفاوت ماهوی با داخل کشور ندارد.

سرهنگ کرمی‌اسد با اشاره به اینکه قواعد و عوامل مؤثر در وقوع تصادف در سراسر دنیا مشابه است، تصریح کرد: آنچه متفاوت است، سهم و نقش هر یک از عوامل در هر حادثه است که توسط مراجع ذی‌ربط همان کشور تعیین می‌شود. بنابراین، اگر حادثه‌ای برای زائران در خارج از کشور رخ دهد، چه با خودروی ایرانی تردد کرده باشند و چه با خودروی خارجی، روند رسیدگی مشابه داخل کشور بوده و عامل انسانی در صورت بروز تخلف، مسئول جبران خسارت خواهد بود.

رئیس پلیس راه کشور در پایان ابراز امیدواری کرد که هیچ‌گونه حادثه‌ای، چه در داخل و چه در خارج از کشور، برای زائران و هموطنان عزیز رخ ندهد و سفرهای زیارتی با سلامت و ایمنی کامل انجام شود.

