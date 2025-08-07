خبرگزاری کار ایران
ارائه بیش از ۸۰ هزار خدمت به زائران اربعین در مرز مهران طی ۱۲ روز

ارائه بیش از ۸۰ هزار خدمت به زائران اربعین در مرز مهران طی ۱۲ روز
کد خبر : 1670995
مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان ایلام از ارائه ۸۰ هزار خدمت داوطلبانه در حوزه امدادی، بهداشتی، درمانی، آموزشی و بشردوستانه طی ۱۲ روز گذشته به زوار اربعینی در مرز مهران خبر داد.

به گزارش ایلنا، حمزه محمدی‌مقدم، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان ایلام در این رابطه گفت: در آستانه اربعین حسینی، از ۴ تا ظهر امروز ۱۵ مردادماه، با بسیج کامل نیروها و تجهیزات امدادی، درمانی و فرهنگی، بیش از ۸۰ هزار خدمت مستقیم به زائران اربعین حسینی در مدت ۱۲ روز ارائه شد. 

وی در ادامه افزود: این عملیات با پشتیبانی هوایی، زمینی و تجهیز اردوگاه اسکان اضطراری، جلوه‌ای از آمادگی و تعهد بی‌نظیر در خدمت‌رسانی به عاشقان سیدالشهدا توسط داوطلبان هلال‌احمر استان همراه بوده است. 

محمدی‌مقدم بیان کرد: در این مدت، ۶ هزار و ۹۹۶ نفر از خدمات مرکز درمان سرپایی و بستری موقت شهدای امدادگر در مرز مهران بهره‌مند شده‌اند. 

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان ایلام خاطرنشان کرد: همچنین ۲۲ هزار و ۷۹۵ نفر از خدمات بشردوستانه جوانان، ۳۰ هزار و ۸۳۱ نفر از خدمات داوطلبانه و فعالیت‌های قرارگاه فرهنگی، ۳ هزار و ۶۰۲ نفر از آموزش‌های ارائه‌شده و ۱۵ هزار و ۹۷۹ نفر نیز از خدمات امدادی استفاده کرده‌اند. 

وی با اشاره به پشتیبانی عملیاتی و تجهیزاتی در این ایام، تصریح کرد: برای پوشش کامل مسیرهای زائران و پاسخگویی سریع به نیازهای درمانی و امدادی، جمعیت هلال‌احمر استان ایلام از ظرفیت‌های گسترده‌ای بهره گرفته است. ۴۱ پایگاه ثابت و سیار در نقاط کلیدی استان که به‌صورت شبانه‌روزی فعال هستند و ۲ فروند بالگرد امدادی که وظیفه انتقال هوایی مصدومان و پشتیبانی اضطراری را بر عهده دارند. 

محمدی‌مقدم گفت: همچنین در منطقه تفریحی چغاسبز، یک اردوگاه اسکان اضطراری با ظرفیت ۱۰۰ تخته چادر راه‌اندازی شده است تا در شرایط خاص، امکان استقرار موقت زائران و ارائه خدمات حمایتی فراهم باشد. این اردوگاه نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری عملیاتی و پاسخگویی سریع به نیازهای جمعیتی ایفا کرده است. 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان ایلام در پایان تأکید کرد: این روند خدمت‌رسانی تا پایان مراسم اربعین ادامه خواهد داشت و تمام ظرفیت‌های هلال‌احمر استان ایلام در آماده‌باش کامل قرار دارند تا با تمام توان در خدمت زائران باشند.

