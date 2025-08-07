ارائه بیش از ۸۰ هزار خدمت به زائران اربعین در مرز مهران طی ۱۲ روز

به گزارش ایلنا، حمزه محمدی‌مقدم، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان ایلام در این رابطه گفت: در آستانه اربعین حسینی، از ۴ تا ظهر امروز ۱۵ مردادماه، با بسیج کامل نیروها و تجهیزات امدادی، درمانی و فرهنگی، بیش از ۸۰ هزار خدمت مستقیم به زائران اربعین حسینی در مدت ۱۲ روز ارائه شد.

وی در ادامه افزود: این عملیات با پشتیبانی هوایی، زمینی و تجهیز اردوگاه اسکان اضطراری، جلوه‌ای از آمادگی و تعهد بی‌نظیر در خدمت‌رسانی به عاشقان سیدالشهدا توسط داوطلبان هلال‌احمر استان همراه بوده است.

محمدی‌مقدم بیان کرد: در این مدت، ۶ هزار و ۹۹۶ نفر از خدمات مرکز درمان سرپایی و بستری موقت شهدای امدادگر در مرز مهران بهره‌مند شده‌اند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان ایلام خاطرنشان کرد: همچنین ۲۲ هزار و ۷۹۵ نفر از خدمات بشردوستانه جوانان، ۳۰ هزار و ۸۳۱ نفر از خدمات داوطلبانه و فعالیت‌های قرارگاه فرهنگی، ۳ هزار و ۶۰۲ نفر از آموزش‌های ارائه‌شده و ۱۵ هزار و ۹۷۹ نفر نیز از خدمات امدادی استفاده کرده‌اند.

وی با اشاره به پشتیبانی عملیاتی و تجهیزاتی در این ایام، تصریح کرد: برای پوشش کامل مسیرهای زائران و پاسخگویی سریع به نیازهای درمانی و امدادی، جمعیت هلال‌احمر استان ایلام از ظرفیت‌های گسترده‌ای بهره گرفته است. ۴۱ پایگاه ثابت و سیار در نقاط کلیدی استان که به‌صورت شبانه‌روزی فعال هستند و ۲ فروند بالگرد امدادی که وظیفه انتقال هوایی مصدومان و پشتیبانی اضطراری را بر عهده دارند.

محمدی‌مقدم گفت: همچنین در منطقه تفریحی چغاسبز، یک اردوگاه اسکان اضطراری با ظرفیت ۱۰۰ تخته چادر راه‌اندازی شده است تا در شرایط خاص، امکان استقرار موقت زائران و ارائه خدمات حمایتی فراهم باشد. این اردوگاه نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری عملیاتی و پاسخگویی سریع به نیازهای جمعیتی ایفا کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان ایلام در پایان تأکید کرد: این روند خدمت‌رسانی تا پایان مراسم اربعین ادامه خواهد داشت و تمام ظرفیت‌های هلال‌احمر استان ایلام در آماده‌باش کامل قرار دارند تا با تمام توان در خدمت زائران باشند.

