زاکانی:
تفاهم مالکان واحدهای نیازمند نوسازی در جنگ، گام اول است
شهردار پایتخت درباره زمان تفاهم ساکنین آپارتمانهای نیازمند تخریب و نوسازی در جنگ ۱۲ روزه گفت: تفاهم خود ساکنین گام اول است. پس از آن فرآیند صدور پروانه ساختمانی مرتبط با مدیریت شهری، به سرعت و ظرف یک هفته اتفاق میافتد.
به گزارش ایلنا، چهل و هفتمین نشست کمیسیون محیطزیست و خدمات شهری مجمع کلانشهرهای ایران با حضور شهردار تهران برگزار شد.
در این نشست موضوعات مختلفی از جمله ضرورت آمادگی و ارتقای توانمندیهای شهرداریهای کلانشهرهای سراسر کشور برای موضوع مدیریت بحران، مشکلات زیستمحیطی و انتقال تجربیات از دفاع مقدس ۱۲ روزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
علیرضا زاکانی شهردار تهران در حاشیه نشست در جمع اصحاب رسانه در پاسخ به سؤالی در رابطه با عملیات بازسازی واحدهای تخریبشده، اظهار کرد: بخش عمدهای از کار بازسازی قریب به ۸ هزار و ۲۵۰ واحدی که در جریان تجاوز وحشیانه رژیم صهیون آسیب خوردهاند که از جنس بازسازی حداقلی بوده، انجام شده است. یعنی در بخش آسیبهای خُرد بالغ بر ۹۸ درصد کار تمام شده است.
وی افزود: طبق آخرین آمار عملیات اجرایی بالغ بر ۵۶ درصد بازسازیهای متوسط و بزرگ نیز شروع شده که بخشی از آن تمام شده و بخشی هم در حال اجرا است. برخی از بازسازیهای متوسط که پایدارسازی نیاز دارند؛ توسط خود خانوادهها انجام میشود و اجرای بخشی را هم اگر خانوادهها علاقه داشته باشند، شهرداری پایتخت عهدهدار میشود. هزینههای بخش اول را ما میدهیم و اجرا را خود خانوادهها انجام میدهند. در خصوص روش دوم، صفر تا صد کار با ما است.
شهردار تهران با تأکید بر اینکه در بخش مقاومسازی؛ عملیات اجرایی به تدریج آغاز میشود، گفت: مقاومسازی ساختمانهایی که در اثر حملات دشمن صهیون دچار آسیب سازهای شدهاند، به دلیل پیچیدگیهای فنی و مهندسی زمانبَر است و حداقل به شش ماه زمان نیاز است. به عنوان مثال عملیات مقاومسازی اساسی ساختمان اساتید سرو که شهید طهرانچی در آن به شهادت رسید، شروع شده است. مسئولیت این حوزه با سازمان نوسازی است و امیدواریم بخش عمده عملیات مقاومسازی تا انتهای سال به پایان برسد.
وی در خصوص ساختمانهایی که چارهای جز تخریب و نوسازی کامل برای آنها وجود ندارد، تصریح کرد: قریب به ۶۰۰ واحد نیاز به تخریب و نوسازی کامل دارند. موضوع مهم درباره عملیات عمرانی این ساختمانها، تفاهم حقوقی با مالکان و تعیین تکلیف پروژه ساختمانی است. بدیهی است که برای عملیات تخریب، آواربرداری و نوسازی کامل دستکم ۲ سال زمان نیاز است. این موضوع نیز آغاز شده و در حال طی فرآیندهای حقوقی با شهروندان محترم هستیم.
زاکانی افزود: عملیات عمرانی تخریب و نوسازی، در حال حاضر برای حدود ۱۱ درصد از واحدهایی که متحمل آسیب اساسی شدهاند، شروع شده است.
وی در پاسخ به این سوال که چه زمانی برای تفاهم ساکنین آپارتمانهای نیازمند تخریب و نوسازی در نظر گرفته شده است؟ گفت: تفاهم خود ساکنین گام اول است. پس از آن فرآیند صدور پروانه ساختمانی مرتبط با مدیریت شهری، به سرعت و ظرف یک هفته اتفاق میافتد. امیدواریم هر چه سریعتر با رفع موانع حقوقی و تفاهم مالکان واحدهای آسیبدیده، عملیات اجرایی تخریب و نوسازی هم به طور کامل آغاز شود.
شهردار تهران درباره شیوه ساخت ساختمانهای نیازمند تخریب و نوسازی، اظهار کرد: ستاد بازسازی در همه مناطق آسیبدیده از جنگ فعال است. شهرداران مناطق در جلسات فشرده با مالکان، در حال تعیین تکلیف حقوقی ساختمانهای آسیبدیده هستند. امکان معرفی پیمانکار از جانب شهرداری یا توسط مالکین وجود دارد. در هر صورت تأکید داریم که خانوادههای آسیبدیده نباید متحمل هیچ هزینهای برای نوسازی واحدهای خود شوند.
وی تأکید کرد: به نظر میرسد فرایند تعیین تکلیف حقوقی و تفاهم مالکان واحدهای آسیبدیده حداکثر تا پایان این ماه انجام شده و عملاً فرایند تخریب و نوسازی هم سرعت بگیرد.
به گزارش شهر، زاکانی در رابطه با آمار دقیق تخریب و بازسازی اظهار کرد: تعداد کل واحدهای نیازمند تخریب و نوسازی، ۵۵۷ واحد است. کار ۶۱ مورد از این واحدها شروع شده است. بخش عمده دیگر معطل فرآیندهای حقوقی و تفاهم مالکان با یکدیگر است.