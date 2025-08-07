تقویت خدمات آزمایشگاهی برای مواد غذایی زائران اربعین در مرزهای کشور
معاون اداره کل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو از آمادگی کامل معاونتهای غذا و داروی اهواز، آبادان، ایلام و کرمانشاه برای ارائه و تسریع خدمات آزمایشگاهی به مواد غذایی نمونهبرداریشده از موکبهای زائران اربعین خبر داد.
به گزارش ایلنا، کلثوم خیراللهی گفت: بهمنظور حفظ سلامت زائران و تضمین کیفیت و ایمنی فرآوردههای خوراکی عرضهشده در موکبها، آزمایشگاههای کنترل غذا و داروی این معاونتها از روزهای منتهی به اربعین تا پایان بازگشت زائران، با تمام توان، آزمونهای مرتبط با نمونههای دریافتی در مرزهای چذابه، شلمچه، مهران و خسروی را در اسرع وقت انجام خواهند داد.
وی افزود: کارشناسان مجرب آزمایشگاهها در ایام یادشده بهصورت کشیک فعال، با انجام آزمونهای میکروبی و شیمیایی بر روی مواد غذایی، آب آشامیدنی، یخ و نوشیدنیها، فرآیند پایش کیفی اقلام مصرفی زائران را بهصورت شبانهروزی انجام میدهند.
خیراللهی با تأکید بر همکاری نزدیک با کارشناسان معاونتهای بهداشتی دانشگاهها در نمونهبرداری، اظهار کرد: این اقدامات با هدف پیشگیری از بروز بیماریهای ناشی از مصرف مواد غذایی ناسالم و ارتقاء سلامت عمومی در بزرگترین تجمع مذهبی جهان اجرا میشود.
بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، اقدامات یادشده بخشی از برنامههای سازمان غذا و دارو برای تأمین سلامت زائران اربعین است و هماهنگی لازم با دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز مرزی بهصورت کامل انجام شده است.