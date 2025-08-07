خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سازمان هواشناسی اعلام کرد:

رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید در مناطق جنوبی

رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید در مناطق جنوبی
کد خبر : 1670962
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان هواشناسی هشدار داد؛ رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید در جنوب کرمان، هرمزگان و فارس در انتظار است.

به گزارش  ایلنا،  سازمان هواشناسی برای امروز پیش بینی کرد، در ارتفاعات شمال‌غرب، البرز مرکزی و همچنین جنوب سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان و جنوب شرق فارس، در ساعات بعدازظهر افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید رخ می‌دهد.

همچنین سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی برای جنوب و جنوب‌غرب کرمان، هرمزگان، جنوب و نوار غربی فارس، احتمال رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی و خیزش گردوخاک در نواحی مستعد پیش بینی کرده است.

براساس این هشدار، احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها، آب‌گرفتگی معابر، طغیان رودخانه‌های فصلی، صاعقه، اختلال در حمل و نقل، سقوط سنگ از ارتفاعات و کاهش دید افقی وجود دارد.

به شهروندان توصیه شده، نکات ایمنی را رعایت کنند و از تردد غیرضروری در مناطق آسیب‌پذیر خودداری کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

کلاه کاسکت

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور