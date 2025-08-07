سازمان هواشناسی اعلام کرد:
رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید در مناطق جنوبی
سازمان هواشناسی هشدار داد؛ رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید در جنوب کرمان، هرمزگان و فارس در انتظار است.
به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی برای امروز پیش بینی کرد، در ارتفاعات شمالغرب، البرز مرکزی و همچنین جنوب سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان و جنوب شرق فارس، در ساعات بعدازظهر افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید رخ میدهد.
همچنین سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی برای جنوب و جنوبغرب کرمان، هرمزگان، جنوب و نوار غربی فارس، احتمال رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی و خیزش گردوخاک در نواحی مستعد پیش بینی کرده است.
براساس این هشدار، احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانهها، سیلابی شدن مسیلها، آبگرفتگی معابر، طغیان رودخانههای فصلی، صاعقه، اختلال در حمل و نقل، سقوط سنگ از ارتفاعات و کاهش دید افقی وجود دارد.
به شهروندان توصیه شده، نکات ایمنی را رعایت کنند و از تردد غیرضروری در مناطق آسیبپذیر خودداری کنند.