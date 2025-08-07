فوت ۵ زائر و مجروحیت ۳۳ نفر؛ گرمای هوا تأثیر چشمگیری در بروز تصادفات داشته است

سرهنگ «احمد کرمی اسد» رئیس پلیس راه راهور فراجا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به موج دوم سفر زائرین اربعین، گفت: موج دوم سفر زائرین ما حدود ۷۲ ساعت پیش آغاز شده و تا روز جمعه ادامه خواهد داشت. این مرحله، پیک دوم اعزام زائرین است که بر اساس برآوردهای مدیریتی و عملیاتی، بیشترین میزان تقاضا را شامل می‌شود و طی ۴۸ ساعت آینده نیز ادامه خواهد داشت.

او ادامه داد: حجم حرکت زائرین به سمت مرزها به‌گونه‌ای بوده که در دو شب گذشته، مرز مهران بیشترین میزان تردد و ترافیک زائرین را تجربه کرده است. مرز شلمچه نیز شرایط مشابهی دارد. در حال حاضر که در مرز خسروی حضور دارم، حرکت کاروانی و پیوسته زائران از کرمانشاه تا قصر شیرین و خسروی به‌طور مستمر در حال انجام است.

وی افزود: موضوع قابل توجه این است که عمده تقاضاها به سمت مرز مهران بوده و به دلیل محدودیت ظرفیت توقف و پارک وسایل نقلیه در آن منطقه، از هموطنان درخواست کرده‌ایم که به سایر مرزها مراجعه کنند.

سرهنگ کرمی اسد اضافه کرد: در همین راستا، باید اعلام کنم مرز خسروی از زیرساخت‌های مناسب و شرایط فوق‌العاده مطلوبی برای تردد و عبور زائرین برخوردار است. لذا به عزیزانی که قصد سفر زیارتی به عتبات عالیات را دارند، توصیه می‌کنم از این مرز استفاده کنند تا در مسیر با مشکلاتی مانند توقف‌های طولانی یا ترافیک سنگین مواجه نشوند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا متذکر شد: آنچه بسیار مهم و قابل تأکید است، لزوم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی هموطنان است. متأسفانه طی این چند شب گذشته تعدادی از زائرین عزیز را از دست داده‌ایم که علت اصلی آن سرعت غیرمطمئن، شتاب‌زدگی و بی‌احتیاطی در رانندگی بوده است. با اندکی دقت و رعایت قوانین می‌توانست از وقوع این تصادفات جلوگیری شود.

او در خصوص آمار تصادفات ایام طرح اربعین بیان کرد: در طول طرح که از ۴ مرداد آغاز شده و تاکنون ادامه دارد، متأسفانه تاکنون ۵ نفر از زائرین بر اثر حوادث فوت کرده‌اند و ۳۳ نفر مجروح شده‌اند. اگرچه این آمار نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، اما باز هم فقدان پنج هموطن و آسیب‌دیدگی ۳۳ نفر برای ما بسیار تلخ و ناراحت‌کننده است.

وی تصریح کرد: در حاشیه شهرهایی نظیر مهران نیز با حجم بالای توقف در معابر و پارک حاشیه‌ای مواجه هستیم. پارکینگ اربعین با وجود ظرفیت بالای خود به اشباع رسیده است. از هموطنان عزیز درخواست می‌شود محل توقف خود را به‌درستی انتخاب کنند تا در بازگشت به مقصد دچار مشکل نشوند.

او افزود: موج بازگشت زائرین نیز آغاز شده، هرچند نسبت به رفت، درصد کمتری دارد. از زائرانی که در مسیر بازگشت هستند خواهشمندم به دلیل خستگی ناشی از مسیر طولانی و شرایط آب‌وهوایی، حتماً استراحت کافی داشته باشند و از رانندگی مداوم خودداری کنند تا سالم و ایمن به مقصد برسند.

سرهنگ کرمی اسد با اشاره به تاثیر گرمای هوا در بروز تصادفات، گفت: گرمای هوا تأثیر چشمگیری در بروز تصادفات داشته و همچنین انحراف به چپ نسبت به سال گذشته حدود دو درصد افزایش یافته است که این امر به‌واسطه شتاب و عجله برای رسیدن به مقصد اتفاق افتاده است.

او با بیان ساعات پرتکرار وقوع حوادث افزود: بازه زمانی ۱۲ شب تا ۴ صبح، افزایش بیش از دو درصدی حوادث نسبت به گذشته را داریم. همچنین در بازه زمانی ۸ صبح تا ۱۲ ظهر نیز چهار درصد افزایش در وقوع حوادث را شاهد هستیم.

وی ادامه داد: این داده‌ها نشان می‌دهد انتخاب زمان سفر در وضعیت فعلی نقش مهمی در ایمنی سفر دارد. همچنین حجم تردد در این ساعات زیاد است و تخلفات ارتکابی نیز بیشتر می‌شود که خود زمینه‌ساز افزایش حوادث است.

وی خاطرنشان کرد: در محورهای فرعی که برخی از زائران برای رسیدن به مقاصد خود استفاده می‌کنند، نظیر محور فریمان، سهم تصادفات حدود ۱۳ درصد رشد داشته است. بنابراین، از همه هموطنان تقاضا دارم رعایت موارد ایمنی را جدی بگیرند تا هیچ مشکلی در این مسیر معنوی برایشان پیش نیاید.

