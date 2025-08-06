خدمات ویژه مجهزترین بیمارستان سیار کشور در عمود ٩٨٩ به زائران اربعین

به گزارش ایلنا، سید پرویز فتاح، در جریان بازدید از زیرساخت‌های ایجاد شده در مرز مهران توسط ستاد اجرایی فرمان امام اظهار کرد: امسال خدمات این نهاد در مرزهای مهران، خسروی، شلمچه، چذابه، تمرچین، باشماق، بازرگان، ریمدان و میرجاوه در حوزه‌های زیرساختی، تأمین مواد غذایی و آشامیدنی، خدمات درمانی، حمایت از زائران و همکاری با گروه‌های جهادی انجام می‌شود.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با اشاره به توسعه خدمات زیرساختی و خدمات رفاهی این نهاد در مرزهای ورودی و خروجی کشور گفت: فضایی ۵ هکتاری به عنوان پایگاه برکت الحسین در مرز مهران شامل انبار و سردخانه ۲۴۰۰ تنی و محلی برای پشتیبانی از خدمت به زائران اربعین ایجاد شده است.

فتاح با اشاره به گرمای هوا و تدابیر اندیشیده شده توسط این ستاد افزود: ستاد اجرایی فرمان امام در ٩ مرز ورودی و خروجی کشور ١٧ میلیون بطری آب معدنی بین زائران توزیع می‌کند، همچنین ۵ کارخانه یخ سیار آماده شده که ٣۵ هزار قالب یخ در ایام اربعین تولید خواهد کرد.

وی ادامه داد: تأمین مواد غذایی مورد نیاز برای توزیع ٢ میلیون پرس غذای گرم در دستور کار قرار گرفت، همچنین دو دستگاه نانوایی سیار به جهت پخت روزانه ۶٠ هزار قرص نان و یک آشپزخانه سیار با ظرفیت پخت ٧ هزار پرس غذا به صورت روزانه در مرز مهران ایجاد شده است. همچنین به طور ویژه در مرز خسروی آشپزخانه‌ای دائمی راه‌اندازی شده است که روزانه بیش از ۵ هزار پرس غذای گرم طبخ می‌کند.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام درباره خدمات ویژه درمانی این ستاد در ایام اربعین گفت: مجهزترین بیمارستان سیار ٩٢ تختخوابی کشور در عمود ٩٨٩ با ١٧۵ نیروی پزشکی و درمانی در حوزه‌های ارتوپدی، مغز و اعصاب، قلب، زنان، بیهوشی، طب سنتی، اطفال، طب اورژانس، داخلی، عفونی، نورولوژی و رادیولوژی آماده خدمت‌رسانی به زائران حسینی است.

فتاح در ادامه تصریح کرد: یک مرکز تخصصی درمانی سیار ٢٠ تختخوابی و ٢ واحد درمانگاه سیار نیز در مرز مهران ایجاد شده است. همچنین با راه‌اندازی سامانه تلفنی ۴٠٣٠ مشاوره خدمات بهداشتی و درمانی در مسیر پیاده‌روی اربعین با همکاری جمعیت هلال احمر انجام خواهد شد. علاوه بر این از ۲۰ موکب درمانی در مسیر زائران، حمایت دارویی و درمانی شده است.

سید پرویز فتاح از اعزام ٢۴ هزار زائر مناطق محروم در اربعین امسال به عتبات عالیات خبر داد و گفت: ستاد اجرایی فرمان امام این تعداد از افراد نیازمند مناطق محروم را حمایت خواهد کرد تا در ایام نورانی اربعین به عتبات عالیات مشرف شوند.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام گفت: حمایت از زائران حسینی در ایام اربعین با همکاری ٧٠٠ نیروی جهادی و ۶٠٠ موکب و گروه مردمی انجام خواهد شد.

