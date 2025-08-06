جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در تشریح جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۷:۳۳ صبح امروز، یک مورد آتش‌سوزی در یک کارگاه و انبار نگهداری مصنوعات چوبی و کارتن، به آدرس جاده ساوه، محله علی‌آباد قاجار اعلام شد.

وی افزود: آن محدوده خارج از حوزه استحفاظی آتش‌نشانی و شهرداری تهران بوده و مربوط به منطقه علی‌آباد قاجار و چهاردانگه می‌شود.اما سه ایستگاه آتش‌نشانی، به‌همراه تانکر آب و خودروی حامل تجهیزات تنفسی، به‌عنوان نیروی کمکی به محل اعزام شدند. عوامل آتش‌نشانی علی‌آباد قاجار و آتش‌نشان‌های محلی نیز در محل حضور داشتند.

او ادامه داد: محل آتش‌سوزی، یک سوله مسقف به وسعت حدود ۵۰۰ متر بود که محل نگهداری مصنوعات چوبی، تخته، کارتن و وسایل این‌چنینی بود که کاملاً قابل اشتعال هستند و در حجم زیاد نگهداری می‌شدند. سوله کاملاً شعله‌ور بود، به‌گونه‌ای که در اواسط عملیات، بخشی از سقف‌ها نیز تخریب شد.

ملکی تاکید کرد: آتش‌نشانان، همزمان با دیگر آتش‌نشانانی که در محل حضور داشتند، بخشی از دیوارهای اطراف را نیز شکافتند و از چند طرف عملیات خاموش‌کردن آتش را آغاز کردند. آنان موفق شدند به داخل نفوذ کنند.

ملکی افزود: با وجود حجم زیادی از حرارت و شعله‌های فراوان که به بیرون زبانه می‌کشید، آتش‌نشانان عملیات خود را با سرعت پیش می‌بردند و توانستند از گسترش بیشتر آتش و سرایت آن به کارگاه‌ها، انبارها و کارخانه‌های همجوار جلوگیری کنند.

او اشاره کرد: در حین عملیات، با پیکر دو کارگر افغانستانی که در همان محل، در میان دود و شعله‌های زیاد، در واقع محبوس شده بودند مواجه شدند که دچار سوختگی شده بودند. این افراد از محل خارج و تحویل عوامل اورژانس داده شدند که متأسفانه فوت این دو نفر نیز تأیید شد.

وی خاطر نشان کرد: در پایان، پس از ایمن‌سازی و خاموش شدن آتش و قرار گرفتن آن تحت کنترل، برای ادامه عملیات لکه‌گیری و ایمن‌سازی کامل، آتش‌نشانان تهران محل را به همکاران آتش‌نشانی محلی تحویل دادند و مراجعت کردند.

انتهای پیام/