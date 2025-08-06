ملکی به ایلنا خبر داد؛
آتشسوزی در کارگاهی در محله علی آباد؛ دو کارگر افغانستانی جان باختند
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران از وقوع آتشسوزی در یک کارگاه مصنوعات چوبی در محله علی آباد خبر داد.
جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در تشریح جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۷:۳۳ صبح امروز، یک مورد آتشسوزی در یک کارگاه و انبار نگهداری مصنوعات چوبی و کارتن، به آدرس جاده ساوه، محله علیآباد قاجار اعلام شد.
وی افزود: آن محدوده خارج از حوزه استحفاظی آتشنشانی و شهرداری تهران بوده و مربوط به منطقه علیآباد قاجار و چهاردانگه میشود.اما سه ایستگاه آتشنشانی، بههمراه تانکر آب و خودروی حامل تجهیزات تنفسی، بهعنوان نیروی کمکی به محل اعزام شدند. عوامل آتشنشانی علیآباد قاجار و آتشنشانهای محلی نیز در محل حضور داشتند.
او ادامه داد: محل آتشسوزی، یک سوله مسقف به وسعت حدود ۵۰۰ متر بود که محل نگهداری مصنوعات چوبی، تخته، کارتن و وسایل اینچنینی بود که کاملاً قابل اشتعال هستند و در حجم زیاد نگهداری میشدند. سوله کاملاً شعلهور بود، بهگونهای که در اواسط عملیات، بخشی از سقفها نیز تخریب شد.
ملکی تاکید کرد: آتشنشانان، همزمان با دیگر آتشنشانانی که در محل حضور داشتند، بخشی از دیوارهای اطراف را نیز شکافتند و از چند طرف عملیات خاموشکردن آتش را آغاز کردند. آنان موفق شدند به داخل نفوذ کنند.
ملکی افزود: با وجود حجم زیادی از حرارت و شعلههای فراوان که به بیرون زبانه میکشید، آتشنشانان عملیات خود را با سرعت پیش میبردند و توانستند از گسترش بیشتر آتش و سرایت آن به کارگاهها، انبارها و کارخانههای همجوار جلوگیری کنند.
او اشاره کرد: در حین عملیات، با پیکر دو کارگر افغانستانی که در همان محل، در میان دود و شعلههای زیاد، در واقع محبوس شده بودند مواجه شدند که دچار سوختگی شده بودند. این افراد از محل خارج و تحویل عوامل اورژانس داده شدند که متأسفانه فوت این دو نفر نیز تأیید شد.
وی خاطر نشان کرد: در پایان، پس از ایمنسازی و خاموش شدن آتش و قرار گرفتن آن تحت کنترل، برای ادامه عملیات لکهگیری و ایمنسازی کامل، آتشنشانان تهران محل را به همکاران آتشنشانی محلی تحویل دادند و مراجعت کردند.