کاهش کیفیت هوای تهران طی روزهای آینده
اداره کل هواشناسی استان تهران از وزش باد نسبتا شدید، خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا طی روزهای آینده در نیمه جنوبی و بخشهای غربی این استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی، طی پنج روز آینده وضعیت جوی استان تهران، آسمان صاف تا قسمتی ابری در ساعتهای بعدازظهر همراه با افزایش وزش باد و افزایش ابر پیشبینی میشود.
طی روزهای آینده نیز در نیمه جنوبی و بخشهای غربی استان گاهی وزش باد نسبتا شدید، خیزش گرد و خاک یا انتقال گرد و خاک از استانهای مجاور، کاهش کیفیت هوا و کاهش دید مورد انتظار است.
علاوه بر این، در روزهای پنجشنبه و جمعه (۱۶ و ۱۷ مردادماه) در نیمه شمالی بویژه دامنهها و ارتفاعات استان در ساعات بعدازظهر افزایش ابر و احتمال رگبارو رعد و برق و وزش باد شدید موقتی دور از انتظار نیست. همچنین پیرو هشدار روز ۱۱ مردادماه تا امروز ماندگاری توده هوای گرم در سطح استان پیشبینی میشود.
بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، آسمان تهران فردا پنجشنبه (۱۶ مردادماه) صاف تا کمی ابری و وزش باد در بعد از ظهر افزایش ابر و افزایش باد و احتمال گرد و خاک با حداقل دمای ۲۷ و حداکثر دمای ۳۸ درجه سانتیگراد و طی روز جمعه (۱۷ مردادماه) صاف تا کمی ابری و وزش باد در بعدازظهر افزایش ابر و باد و احتمال گرد و خاک با حداقل دمای ۲۷ و حداکثر دمای ۳۸ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.