فرمانده قرارگاه اربعین فراجا اعلام کرد:
موج جدید خروج زائران اربعین از کشور/ تکمیل ظرفیت پارکینگهای مهران
فرمانده قرارگاه اربعین فراجا با بیان اینکه موج جدید خروج زائران از کشور آغاز شده است، گفت: ظرفیت پارکینگهای مهران تکمیل شده است.
به گزارش ایلنا، سردار محمد شرفی امروز چهارشنبه ۱۵ مرداد در مرز مهران در جمع خبرنگاران استان اظهار کرد: شاهد موج جدیدی از حضور زائران در مسیر عتبات عالیات هستیم. تا این لحظه، بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در سامانه ثبتنام کردهاند و یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از مرزهای چهارگانه کشور خارج شدهاند و همچنین ۴۵۰ هزار نفر از زائران تاکنون به کشور بازگشتهاند.
وی افزود: حدود ۵۸ درصد از کل زائران از مرز بینالمللی مهران تردد کردهاند که نشاندهنده اهمیت و حجم بالای عبور از این مرز است.
سردار شرفی با اشاره به وضعیت پارکینگها در منطقه مهران تصریح کرد: امروز یک پایش هوایی از پارکینگهای مهران انجام شد. بر اساس مشاهدات، پارکینگ اربعین ۱۰۰ درصد تکمیل ظرفیت شده و پارکینگهای سطح شهر نیز حدود ۷۰ درصد پر شدهاند. همچنین پارکینگ محمدیان نیز با ۸۵ درصد ظرفیت تکمیل، در آستانه پر شدن کامل است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه امروز چهارشنبه است و پیشبینی میشود موج اصلی خروج زائران در روزهای جمعه و شنبه به اوج برسد، ضروری است آمادگی کامل برای ساماندهی خودروهای شخصی زائران فراهم شود. همچنین باید ناوگان حمل و نقل عمومی نیز آمادگی لازم برای بازگشت زائران را داشته باشد.
فرمانده قرارگاه اربعین فراجا با بیان اینکه تا این لحظه از نظر انتظامی و امنیتی مورد خاصی گزارش نشده است، گفت: خوشبختانه زائران در امنیت کامل سفر خود را انجام دادهاند با این حال، چند مورد تصادف بهدلیل برخی ایرادات فنی در محور دهلران گزارش شده است که امیدواریم با اصلاح این نواقص، مسیر بازگشت زائران ایمنتر شود و همه زائران با سلامت کامل از مرز مهران عبور کرده و به مقصد خود بازگردند.