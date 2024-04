به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، سید علیرضا مهدویانی فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی بیمارستان مسیح دانشوری و عضو هیات علمی دانشگاه در تعریف آلرژی بهاره یا رینیت آلرژیک فصلی گفت: آلرژی بهاره یا رینیت آلرژیک فصلی به نام تب یونجه نیز نامیده می‌شود که یکی از شایع‌ترین بیماری‌های آلرژیک در دنیا و نیز در کشور ما ایران است.

وی گفت: به نظر می‌رسد به دلیل تنوع اقلیمی در ایران شروع آلرژی بهاره در همه ایران در یک زمان نیست، به عنوان مثال ساکنین مناطق جنوبی ایران ممکن است در زمانی نزدیکتر (مانند ماه‌های بهمن و یا اسفند) دچار علائم این بیماری شوند.

مهدویانی با بیان این که علت بروز این بیماری مانند سایر بیماری‌های آلرژیک عوامل ژنتیک (حساسیت به عوامل آلرژن) و نیز وجود عوامل محیطی که در راس آن گرده گیاهان (Pollens) هستند افزود: این عوامل آلرژن می‌توانند افراد آلرژیک را از هر گروه سنی (کودک و بزرگسال) تحت تاثیر قرار دهد، این گرده‌ها بر اساس منطقه جغرافیایی هر ناحیه و نیز اقلیم گیاهی هر منطقه و نیز فصل متفاوت است.

وی در ادامه گفت: در مناطق معتدل مانند کشور ما معمولا درختان در ابتدای بهار گرده افشانی می‌کند و در تابستان چمن‌ها (Grasses) و در ابتدای پاییز علف‌های هرز (weeds) بیشترین مسئول گرده افشانی هستند.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصریح کرد: به نظر می‌رسد به دلیل تنوع اقلیمی در ایران و مناطق مختلف جغرافیایی شاید شروع آلرژی بهاره در همه ایران در یک زمان نباشد، به عنوان مثال ساکنین مناطق جنوبی ایران ممکن است در زمانی نزدیک‌تر (مانند ماه‌های بهمن و یا اسفند) دچار علائم این بیماری شوند.

به گفته مهدویانی در طی چند سال اخیر بدلیل پدیده گرم شدن تدریجی کره زمین (global warming) زمان گرده افشانی گیاهای تغییر کرده بنابراین فصل پیدایش این بیماری نیز می‌تواند تغییر کند.

این فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی تاکیدکرد: اگر چه ممکن است این بیماران با مصرف داروهای آنتی هیستامین ساده (بدون نیاز به تجویز پزشک) که اصطلاحاً OTC (Over the counter) نامیده می‌شوند به ظاهر کنترل شوند ولی درواقع آلرژی بهاره یک بیماری قلمداد شده و این افراد دارای اختلال در کیفیت زندگی Quality of life)) و اختلال در خواب و نیز شرایط همراه مانند سینوزیت، اوتیت و نیز آسم باشند و به این علت این افراد باید حتما به پزشک مراجعه کنند.

مهدویانی درباره پیشگیری و درمان این بیماری افزود: بهترین راه مقابله با آلرژی بهاره اجتناب از گرده گیاهان است. توجه داشته باشیم که یک بخش مهم از بهار در طبیعت بودن و لذت از هوای بهاری است اما برای افرادی که مبتلا به آلرژی بهاره هستند ممکن است لذت از طبیعت تنها از پشت پنجره اتاق میسر باشد با وجود این اگر پیشگیری‌های صحیح اتخاذ شود دلیلی وجود ندارد که حتی افراد با شدیدترین حالات این بیماری از گردش در طبیعت لذت نبرند.

این فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی به افراد مبتلا به آلرژی فصلی توصیه کرد: فعالیت‌های روزانه حتی المقدور در روز از صبح زود به اواسط روز موکول شود چرا که حداکثر بار آلرژن‌ها در سطح زمین در ابتدای صبح و نیز انتهای روز است، یک خانه تکانی مناسب انجام شود و پنجره ها، قفسه‌های کتاب، سیستم‌های تهویه از گرد و خاک و کپک‌ها و قارچ‌های احتمالی که در طول زمستان جمع شده‌اند پاک شوند، در روزهای بادی و گرم در خانه بمانید، هنگام حرکت با ماشین از سیستم تهویه داخل ماشین استفاده کنید که به جای اینکه پنجره‌های ماشین را پایین بکشید.

وی در پایان یادآور شد: هر شب قبل از خواب دوش بگیرید، پوشش بستر خود را هفتگی در آب داغ بشویید، آنتی هیستامین‌ها و استروئیدهای داخل بینی در کنترل علائم آلرژی بهاره بسیار موثرند و برای مصرف این دارو بهتر است توسط پزشک متخصص ویزیت شوید و در خاتمه آلرژیست (پزشکی که با بیماری شما و نیز نوع گرده‌های منطقه‌ای که در آن زندگی می‌کنید آشناست) می‌تواند در تعیین نوع آلرژن‌های مسئول بیماری شما و نیز راه‌های مقابله با آن به شما کمک کند.

