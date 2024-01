«اسماعیل سلیمی» معاون پیشگیری و کاهش خطر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره ارزیابی سازه‌ای ساختمان‌های ناایمن گفت: در سال گذشته این کار آغاز شد و برای انجام آن نیز یک تفاهم‌نامه ۹ جانبه بین شهرداری تهران، دستگاه‌هایی که براساس قانون وظیفه ارزیابی ساختمان‌های مهم و بلند را داشتند، منعقد شد.

وی ادامه داد: ما براساس اطلاعاتی که در سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران موجود بود ساختمان‌های بیش از ۶ طبقه و یا ساختمان‌هایی که کاربری امدادی، عملیاتی، انتظامی و بیمارستانی داشتند را احصاء کرده‌ایم که تعداد آن ۱۶ هزار ساختمان مهم و بلندمرتبه شد. در واقع براین اساس ساختمان‌های مهم به ساختمان‌هایی گفته می‌شود که شهر وابسته به آن‌هاست و در هنگام بروز بحران این ساختمان‌ها باید سرپا بمانند. ساختمان‌های بلندمرتبه نیز یک اختلافی در تعریف آن‌ها داشتیم، اما ما ۶ طبقه را ملاک قرار دادیم تا ساختمان‌های بیشتری را پوشش دهیم و مطمئن شویم که این ساختمان‌ها در زمان زلزله آسیبی نخواهد دید.

معاون پیشگیری و کاهش خطر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: یک چک لیست ارزیابی کیفی تهیه شده و در ستاد مدیریت بحران شهر تهران نیز به تصویب رسید تا مبنای کار ما یک مبنای قانونی و علمی پیدا کند و براین اساس ۱۱۰ نفر در قالب ۲۲ تیم قریب به یکسال است فعالیت‌های خود را در راستای ارزیابی کیفی ساختمان‌ها انجام می‌دهند یعنی این تیم‌ها که متشکل از مهندسین عمران و سازه هستند به ساختمان مراجعه کرده و بعد از بازدید نقشه ساختمان را براساس وضع موجود مطالعه کرده و بعد از آن ساختمان‌ها در چهار گروه رده‌بندی می‌شوند.

سلیمی خاطرنشان کرد: گروه اول گروه A هستند که شامل ساختمان‌هایی است که ناایمنی مشهودی ندارند و عمدتا بعد از سال ۹۴ ساخته شده‌اند و ویرایش ۴ آیین‌نامه ۲۸۰۰ را رعایت کرده‌اند. گروه دوم یا گروه B شامل ساختمان‌هایی است که ناایمنی خردی در آن‌ها مشاهده می‌شود مانند ترک یا اینکه ساختمان دارای تخلفات ماده ۱۰۰ است و براساس نقشه‌های مصوب ساخته نشده‌اند. این ساختمان‌ها ساختمان‌هایی هستند که کارشناسان و ارزیابان ما مدارک فنی ساختمان مانند دفترچه محاسبات سازه را بررسی تفصیلی و محتوایی می‌کنند.

وی ادامه داد: گروه سوم یا گروه C شامل ساختمان‌هایی است که یا این ساختمان‌ها به واسطه طول مدتی که ساخته شده‌اند دچار زمان شده‌اند و کدهای ساختمانی جدید را پاس نمی‌کنند. بعد از زلزله رودبار کدهای ساختمانی در مقررات ملی ساختمان برای ساختمان‌ها در ایران تهیه شد که این کدها ۴ بار مورد ویرایش قرار گرفت. ساختمان‌هایی که در ارزیابی‌ها در دسته گروه C قرار می‌گیرند براساس ویرایش‌های قبلی کدهای زمین‌لرزه ساخته شده‌اند و لازم است به روزرسانی شوند یا عناصر باربر جانبی مانند بادبند و دیوار برشی که برای جلوگیری از خسارت در زلزله مفید است یا ندارند یا کافی نیست. ساختمان‌های رده C ساختمان‌هایی هستند که ما در ارزیابی کیفی نمی‌توانیم به قطعیت بگوییم که آیا این ساختمان‌ها در زمان زلزله مقاوم هستند یا خیر؟ از همین رو این ساختمان‌ها بعد از ارزیابی به یک مرحله ارزیابی تفصیلی‌تر به نام ارزیابی کمی ارجاع داده می‌شوند که مهندسین مشاور ژئوتکنیک و مقاومت مصالح در این ساختمان‌ها آزمایشات غیرمخرب و مخرب انجام می‌دهند. پس از آن مشخص می‌شود که این ساختمان آیا تاب و تحمل زلزله را خواهد داشت یا خیر؟

معاون پیشگیری و کاهش خطر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به ساختمان‌هایی که در گروه چهارم این ارزیابی‌ها قرار می‌گیرند، گفت: رده D شامل ساختمان‌هایی است که در همان ارزیابی کیفی ما می‌توانیم به قطعیت بگوییم که این ساختمان در زلزله تاب و تحمل نخواهد داشت. این ساختمان‌ها، ساختمان‌هایی هستند که یا باید مالک چندین برابر هزینه کند تا ساختمان مقاوم‌سازی شود یا باید نوسازی کامل صورت بگیرد. ساختمان‌هایی که در این رده قرار می‌گیرند ارزش مقاوم‌سازی ندارند و نوسازی این ساختمان‌ها به صرفه‌تر است. این مجموعه کاری است که در حال حاضر در زمینه ارزیابی ساختمان‌های مهم و بلندمرتبه در حال انجام است.

سلیمی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: از ۱۶ هزار ساختمانی که احصاء شده‌اند تاکنون از سه هزار ساختمان بازدید بعمل آمده است و به جهت اینکه کار ارزیابی سازه‌ای بسیار پرهزینه و زمان‌بر است تاکنون توانسته‌ایم برای حدود هزار و ۵۰ ساختمان نتیجه ارزیابی را به مالکان آن‌ها اعلام کنیم. اگر ساختمان دولتی باشد ما به بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه نامه می‌زنیم و وضعیت ساختمان ارزیابی شده را به آن‌ها اعلام می‌کنیم. آن‌ها نیز باید براساس ترتیبی که ساختمان‌ها در گروه‌های A، B، C و D دارند اقدام متناسب را انجام دهند.

وی ادامه داد: به طور مثال اگر ساختمانی در گروه C قرار دارد باید ظرف شش ماه با بکارگیری مهندسین مشاور ذیصلاح این ساختمان‌ها را ارزیابی کمی کرده و نقشه‌های مقاوم‌سازی یا بهسازی لرزه‌ای برای ساختمان تهیه کنند. اگر ساختمان خصوصی باشد نیز ما نتیجه ارزیابی را به کمیته‌های ایمنی و رفع خطر مناطق شهرداری تهران ارجاع می‌دهیم. در هر منطقه رییس این کمیته‌ها شهردار منطقه است و همه دستگاه‌های ذیصلاح در حوزه ایمنی نیز مانند دادستانی، آتش‌نشانی، وزارت کار عضو این کمیته هستند. در این کمیته صورت‌جلسه‌ای براساس متراژ ساختمان سهولت یا صعوبت، یک زمان معقولی برای انجام اقدامات ایمن‌سازی به مالکان داده می‌شود.

معاون پیشگیری و کاهش خطر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران تصریح کرد: با توجه به اینکه این موضوع طی دو سال اخیر انجام شده است و شاید حدود یک ماه الی یک ماه و نیم است که نتایج را به دستگاه‌ها اعلام کرده‌ایم خوشبختانه بسیاری از این مالکان وارد فرآیند کاری قانونی شده‌اند و در حال انجام است. چنانچه کسی از این موضوع استنکاف کند ما بعد از اخطارهای لازم و صورت‌جلسات توجیهی که می‌گذاریم پرونده این ساختمان‌ها را از طریق واحدهای حقوقی مناطق به قوه قضاییه ارجاع می‌دهیم و آن‌ها نیز دستور قطع انشعابات آب، برق، گاز را می‌دهند و یا بعضا دستور پلمب ساختمان صادر می‌شود.

سلیمی درباره تامین اعتبار این برنامه گفت: در حال انعقاد قراردادی با وزارت راه و شهرسازی هستیم که براساس آن اعتباری در اختیار این برنامه قرار بگیرد و بتوانیم تا یک سال الی یک سال و نیم آینده این کار را به اتمام برسانیم. البته در حال حاضر این روند روی یک ریل افتاده و ما اعتبار آن را نیز از شهرداری تهران جذب کرده‌ایم و در حال تزریق اعتبار هستیم تا کار سرعت بیشتری پیدا کند.

