به گزارش ایلنا، همزمان با بیست‌وهشتمین دوره جشنواره کتاب سال دانشگاهی، هشت کتاب به عنوان «برگزیده» و یک کتاب به عنوان «شایسته تقدیر» انتخاب شد و برگزیدگان آن در آئین اختتامیه این جشنواره همزمان با آغاز هفته ملی پژوهش و فناوری، با حضور سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران و دیگر اعضای هیات رئیسه دانشگاه در محل تالار علامه امینی دانشگاه تهران معرفی و تقدیر شدند.

محمود جمعه‌پور مؤلف کتاب «بازشناسی و بازآفرینی فرهنگ زیست‌بوم در ایران: جامعه ایرانی، فرهنگ و طبیعت» که از سوی انتشارات سمت منتشر شده است به عنوان برگزیده گروه علوم اجتماعی و رفتاری؛ خلیل پروینی و حسین افسردیر مؤلفان کتاب «جستارهایی در آسیب‌شناسی ترجمه قرآن کریم و متون اسلامی از حیث مسائل زبانی» که توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده است به عنوان برگزیده گروه علوم انسانی و پیروز حناچی و سید حسین اکبری مترجمان کتاب «میراث صنعتی و هویت‌های منطقه‌ای؛ ویرایش کریستیان ویکه، اشتفان برگر، یانا گولومبک» که انتشارات دانشگاه تهران منتشر نموده است نیز به عنوان شایسته تقدیر گروه هنر و معماری معرفی و تقدیر شدند.

عباسعلی علی‌اکبری بیدختی مؤلف کتاب «مقدمه‌ای بر لایه مرزی جو»؛ هومن رحمتی هولاسو، امین مرندی و حسینعلی ابراهیم‌زاده موسوی مؤلفان کتاب «راهنمای جامع ماهی گلدفیش: نژادها، تغذیه، تکثیر و پرورش، بهداشت و بیماری‌ها و درمان»؛ آیدین حمیدی مؤلف کتاب «اصول و روش‌های فناوری بذر (دوره دوجلدی)» و نوید مستوفی و رضا ضرغامی مؤلفان کتاب «مکانیک سیالات و کاربرد آن در مهندسی شیمی» به ترتیب به برگزیدگان گروه‌های علوم پایه، پزشکی و دامپزشکی، کشاورزی و محیط زیست و گروه فنی و مهندسی شناخته و تجلیل شدند.

کتاب‌های برگزیده بخش بین‌الملل بیست‌وهشتمین دوره جشنواره کتاب سال دانشگاهی شامل موارد زیر است:

Electromagnetic Analysis and Condition Monitoring of Synchronous Generators. Hossein Ehya and Jawad Faiz. Wiley and IEEE Press.

The Archaeology of Iran from the Palaeolithic to the Achaemenid Empire. Roger Matthews, and Hassan Fazeli Nashli. Routledge World Archaeology.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، در بیست‌وهشتمین دوره جشنواره کتاب سال دانشگاهی در سال ۱۴۰۲ که با انتشار فراخوان از فروردین ماه آغاز به کار کرد، آثار دریافتی در هفت کمیسیون تخصصی بررسی و داوری علمی شدند.

