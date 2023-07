جایزه ارگونومیست سال به دانشجوی مقطع دکتری در ایران رسید

به گزارش ایلنا، جایزه ارگونومیست سال از سوی انستیتو ارگونومی و عوامل انسانی انگلستان اعطا می‌شود و «پیام خانلری»، دانشجوی دکتری تخصصی ارگونومی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، امسال به عنوان New Ergonomist of the year انتخاب شد و جایزه نفر اول منتخب را در CIEHF Awards Ceremony ۲۰۲۳ که در تاریخ ۲ تیرماه ۱۴۰۲ برگزار شد، به دست آورد.

جایزه ارگونومیست سال به یک ارگونومیست اولیه یا متخصص عوامل انسانی که در کار خود برتری را نشان داده است، اهدا می‌شود.

از شاخص‌ها اصلی برای انتخاب ارگونومیست سال می‌توان موارد زیر را نام برد:

دریافت مدرک در رشته ارگونومی و عوامل انسانی در ۶ سال گذشته

برتری داشتن در فعالیت‌های صنعتی و آکادمیک مرتبط با ارگونومی و عوامل انسانی

پتانسیل داشتن رهبری و مدیریت در حوزه ارگونومی و عوامل انسانی

پیام خانلری زاده کرمانشاه و دارای کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ارشد ارگونومی از علوم پزشکی همدان است و در حال حاضر در مقطع دکترای تخصصی ارگونومی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران تحصیل می‌کند.

