به گزارش ایلنا از روابط عمومی وزارت علوم، سومین همایش «توسعه پایدار کشورهای حاشیه دریای خزر ۲۰۲۳» با اهداف برقراری ارتباط مؤثر پارک علم و فناوری مازندران با دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی کشور روسیه، سفرا و هیئت تجاری مستقر در روسیه، حضور در نشست‌ها، ایجاد زمینه مساعد برای جذب شرکت‌های فناور بین‌المللی در پارک علم و فناوری مازندران و زمینه‌سازی جهت ورود شرکت‌ها و واحدهای فناور به کشور روسیه و استفاده از موقعیت‌های تجاری روسیه - جذب سرمایه‌گذار با حضور دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و مؤسسات فناوری کشورهای حاشیه دریای خزر به مدت سه روز در شهر آستراخان روسیه برگزار شد.

همچنین در آخرین روز همایش، نشست کمیسیون تخصصی کشورهای عضو اتحادیه دریای خزر به ریاست دانشگاه آستراخان و با حضور روسای دانشگاه‌های دولتی کشورهای حاشیه دریای خزر و قائم مقام کنسولگری جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

گفتنی است، ایوب فرهادی معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری مازندران سخنرانی با عنوان:

Prospects of cooperation between the universities of the Caspian countries and technopark در این همایش ارائه کرد و از راه‌اندازی دفتر دائمی تحت عنوان «شبکه نوآوری کاسپین» در پارک علم و فناوری مازندران خبر داد که با استقبال کشورهای عضو اتحادیه کاسپین مواجه شده است.

